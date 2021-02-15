Кремль ответил на предложение Маска пообщаться с Путиным в Clubhouse

15:27 15.02.2021

В Кремле считают интересным предложение основателя Tesla и SpaceX Илона Маска президенту РФ Владимиру Путину пообщаться в голосовой соцсети Clubhouse. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, предварительно следует понять, что конкретно предлагается.

«Мы сначала хотим разобраться. Непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет», — приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что предложение Маска, «безусловно, очень интересное». Сначала «нужно проверить все это», а потом уже реагировать, добавил Песков.

Днем ранее Илон Маск предложил Путину встретиться в социальной сети Clubhouse. Миллиардер разместил пост на английском языке с приглашением к беседе на странице в Twitter, отметив при этом официальный аккаунт Кремля. Маск подчеркнул, что для него беседа была бы большой честью.

Clubhouse появился в марте 2020 года компанией Alpha Exploitation Co. Общение в этой соцсети происходит голосом в специальных виртуальных комнатах, которые может создать любой участник.