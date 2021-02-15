Кремль ответил на предложение Маска пообщаться с Путиным в Clubhouse
В Кремле считают интересным предложение основателя Tesla и SpaceX Илона Маска президенту РФ Владимиру Путину пообщаться в голосовой соцсети Clubhouse. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, предварительно следует понять, что конкретно предлагается.
«Мы сначала хотим разобраться. Непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет», — приводит слова Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что предложение Маска, «безусловно, очень интересное». Сначала «нужно проверить все это», а потом уже реагировать, добавил Песков.
Днем ранее Илон Маск предложил Путину встретиться в социальной сети Clubhouse. Миллиардер разместил пост на английском языке с приглашением к беседе на странице в Twitter, отметив при этом официальный аккаунт Кремля. Маск подчеркнул, что для него беседа была бы большой честью.
Clubhouse появился в марте 2020 года компанией Alpha Exploitation Co. Общение в этой соцсети происходит голосом в специальных виртуальных комнатах, которые может создать любой участник.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На МКС доставили ЧЕТЫРЕХ людей одним махом. Когда Рогозин такое сможет повторить?
Можно узнать, каким двигателем будет оснащаться "первый в мире русский космический буксир с ЯДЕРНЫМ двигателем"? Советский РД-0410, например, еще в 1978 выдал 42 МВт. Но так "СССР не выпускал ничего, кроме галош"...
А у Рогозина какой движок, что под него аж "чертежи на первый в мире русский космический буксир" существуют?
дворцов в кремле ничего не интересует.Навряд ли Путин захочет дворец на "красной" планете.
приравнял себя к главе государства. Вот кто хочет реально править миром, но боится, что копыта обломают.
Что, консервные банки Старшип взрываются одна за одной, затихло всё и с гиперлупом, и с автомобильным туннелем? И скоро комисия Конгресса будет требовать от него отчет о потраченных миллиардах из бюджета США, вот и задумал Илон попросить российские технологии? Может быть ему и ключ дать от квартиры, где деньги лежат? То есть, передать чертежи на первый в мире русский космический буксир с ЯДЕРНЫМ двигателем?
Ах как хоца и рыбку съесть и на сучек не напороться!