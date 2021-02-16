Госдума запретила высаживать детей без билетов из общественного транспорта
Госдума приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект, который вводит запрет на высадку из общественного транспорта пассажиров до 16 лет, не оплативших проезд и находившихся без сопровождения взрослых.
«Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица», — говорится в пояснительной записке к документу.
Действующая редакция устава формально допускала высадку лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и едут без сопровождения взрослых, отмечают «Известия».
Помимо этого, законом изменяется порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Так, регионы смогут устанавливать для контролеров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В нормальных странах бесплатный проезд сделан для пенсионеров по старости.
В этих странах не бывает пенсионеров типа РФ омон и прочих силовиков, которые получают раннюю и повышенную пенсию из бюджета.
Детям школьникам льготный тариф только по школьному удлостоверению. Нет удостоверения - платишь полный тариф.
С малолетства надо понимать, что ничего бесплатного не бывает.
Помимо этого,
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все как обычно, Всегда довесоком идет какая нибудь Тоталитарная норма.
меня всегда поражало, как у людей хватает совести высаживать детей - это безусловный Беспредел.
Дума долго вынашивала,но родила!!!!
Раз нельзя высаживать - значит бесплатный.
все мигранты катаются в наземном транспорте бесплатно! Кто нить видел чтобы мигрант оплатил проезд? Я ни разу не видел.