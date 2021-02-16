Госдума запретила высаживать детей без билетов из общественного транспорта

17:12 16.02.2021

Госдума приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект, который вводит запрет на высадку из общественного транспорта пассажиров до 16 лет, не оплативших проезд и находившихся без сопровождения взрослых.

«Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица», — говорится в пояснительной записке к документу.

Действующая редакция устава формально допускала высадку лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и едут без сопровождения взрослых, отмечают «Известия».

Помимо этого, законом изменяется порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Так, регионы смогут устанавливать для контролеров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.