Госдума запретила высаживать детей без билетов из общественного транспорта

Трамвай © KM.RU, Илья Шабардин

Госдума приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект, который вводит запрет на высадку из общественного транспорта пассажиров до 16 лет, не оплативших проезд и находившихся без сопровождения взрослых. 

«Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица», — говорится в пояснительной записке к документу.

Действующая редакция устава формально допускала высадку лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и едут без сопровождения взрослых, отмечают «Известия».

Помимо этого, законом изменяется порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Так, регионы смогут устанавливать для контролеров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.02.2021, 01:47
    Гость: саша

    В нормальных странах бесплатный проезд сделан для пенсионеров по старости.
    В этих странах не бывает пенсионеров типа РФ омон и прочих силовиков, которые получают раннюю и повышенную пенсию из бюджета.
    Детям школьникам льготный тариф только по школьному удлостоверению. Нет удостоверения - платишь полный тариф.
    С малолетства надо понимать, что ничего бесплатного не бывает.

  2. 16.02.2021, 21:45
    Гость: gvozd

    Помимо этого,
    --
    все как обычно, Всегда довесоком идет какая нибудь Тоталитарная норма.
    меня всегда поражало, как у людей хватает совести высаживать детей - это безусловный Беспредел.

  5. 16.02.2021, 19:52
    Гость: Зато

    все мигранты катаются в наземном транспорте бесплатно! Кто нить видел чтобы мигрант оплатил проезд? Я ни разу не видел.

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