Телеведущий Владимир Соловьев «похвалил» Гитлера за смелость и доблесть
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» сравнил оппозиционера Алексея Навального с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Причем неоднозначное сравнение оказалось не в пользу первого, на что обратили внимание авторы ряда телеграм-каналов.
«Гитлер был лично очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера (Навального — прим. ред.) не косил от армии. Воевал, и воевал доблестно во время Первой мировой войны», — сказал Соловьев.
Однако интернет-сообщество шокировало упоминание Гитлера в таком контексте с упоминанием «доблести». Пользователи напомнили телеведущему, что победа советского народа над нацизмом - главный предмет национальной гордости в стране. Некоторые задавались резонным вопросом, а служил ли сам Соловьев, который упрекает Навального в том, что тот «пороху не нюхал», пишет издание Блокнот.
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после этих высказываний Владимира Соловьева. В своем запросе Рашкин указал, что Соловьев нарушил статью 354.1 УК, которая устанавливает уголовную ответственность за реабилитацию нацизма.
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Вот поэтому в СССР и была цензура, которая всего лишь не позволяла вылезать таким профессионально непригодным телеведущим. Их сразу же с треском выгоняли после первого же ляпсуса. А в капитализме при буржуазии продолжают держать до тех пор, пока человек уже совсем не начнет нарушать законы. Ну, ведь плевок же в сторону погибших, замученных, искалеченных, всех тех, кто прошел войну, кто настрадался от нее. Ведь слух же режет. Но Соловьев этого не понимает и самое печальное, что наверное продолжит вещать по всем каналам.
Да ладно позор, вон сколько у вас достойнейших из достойных- Сванидзе, Быков, зубов, Новодворская, Симонов, Яковлев итд..
Я как то пытался составить пофамильный список всех русофобов евреев в Москве, 178 фамилий получилось.
Данные швейцарского Красного креста,1945.
"Всего евреев погибло во всей системе лагерей,1935-45,около 300 тыс.где не все были евреями,к ним причислялись вольнодумцы,сектанты,и пр.неудобные граждане".
А ваще сионисты,в начале 20 в(именно тогда еще),задумывая "холокост",начали с ....40 милл.жертв. но потом видимо,протрезвели,и нарисовали "только" 6 милл.
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Непонятно,о чем тут споры,на Западе давно опубликована правда о
Х.как о бизнесе,и пр.,причем авторы сами вполне евреи.
«Он сумасшедший и опасный. Такие люди непредсказуемы, они могут всё что угодно сказать, сделать, ударить, унизить. Надо очень долго было думать, годами, наверное, для того, чтобы прийти к такому высочайшему открытию – сравнить оппозиционера, человека, который борется за демократию, с Гитлером. Это надо быть безумцем и очень плохим человеком.
Назвать Гитлера смелым человеком – это надо нам смело назвать Соловьёва подлецом. Когда-то, когда Соловьёв был более или менее похож на человека, он подошёл ко мне и сказал: «Аллочка, а вот ты знаешь, я – еврей». Я ему сказала, что он позор нашей нации. Сейчас это я это повторяю: он позор не только моей нации, он позор всего нашего народа, любого порядочного сообщества. Я просто в бешенстве».
«Он позор нашей нации. Сейчас это я это повторяю: он позор не только моей нации, он позор всего нашего народа, любого порядочного сообщества.» Президент фонда «Холокост» Алла Гербер.