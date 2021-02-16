Телеведущий Владимир Соловьев «похвалил» Гитлера за смелость и доблесть

20:11 16.02.2021

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» сравнил оппозиционера Алексея Навального с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Причем неоднозначное сравнение оказалось не в пользу первого, на что обратили внимание авторы ряда телеграм-каналов.

«Гитлер был лично очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера (Навального — прим. ред.) не косил от армии. Воевал, и воевал доблестно во время Первой мировой войны», — сказал Соловьев.

Однако интернет-сообщество шокировало упоминание Гитлера в таком контексте с упоминанием «доблести». Пользователи напомнили телеведущему, что победа советского народа над нацизмом - главный предмет национальной гордости в стране. Некоторые задавались резонным вопросом, а служил ли сам Соловьев, который упрекает Навального в том, что тот «пороху не нюхал», пишет издание Блокнот.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после этих высказываний Владимира Соловьева. В своем запросе Рашкин указал, что Соловьев нарушил статью 354.1 УК, которая устанавливает уголовную ответственность за реабилитацию нацизма.