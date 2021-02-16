Прокуратура попросила оштрафовать Навального на 950 тыс. руб. за клевету
Прокурор Екатерина Фролова, представляющая сторону обвинения на процессе по делу оппозиционера Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко, попросила суд приговорить политика к штрафу в размере 950 тысяч рублей.
Защита Алексея Навального, в свою очередь, попросила суд оправдать Навального по рассматриваемому делу.
Выступая в прениях, Фролова отметила, что 94-летний потерпевший — ветеран с многочисленными наградами, «ковавший нашу победу и даровавший нам жизнь», а подсудимый, публикуя «слова, граничащие с безумием», оформил их не как субъективное мнение, а выдал их за факты реальной действительности, при этом он «четко осознавал, что он делает», и понимал, что речь о ветеране войны: «Наверное, подсудимый рассчитывал, что никто не будет с ним связываться. Но нам не даст это сделать наша честь», — заявила Фролова.
Кроме того, прокурор настаивает, чтобы из дела были выделены материалы об оскорбительных высказываниях Алексея Навального в адрес прокурора и судьи и направлены на проверку в СКР по Москве.
Заседание продолжится в 14:00 20 февраля. В этот же день, только на 10:00. намечено еще одно заседание суда с участием оппозиционера и его адвокатов — в этот день Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на решение Симоновского суда Москвы, заменившего Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Как будут перевозить обвиняемого между судами, пока неизвестно. Пресс-служба Мосгорсуда пообещала уточнить порядок работы позднее.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В наши шестидесятые мы дворовые пацаны таких ........ без вмешательства властей и родителей. Каких таких ? Которых теперь полно и которые стариков на ты тыкают .
О-ло-лёшу кгававый Путин за язык тянул?
Мерзко то, что нёс Навальный на суде, гопник.
Спросите у ветерана, пожалуйста, кто-нибудь. За "папин" дворец он случайно не воевал ли? Или может быть он воюет сейчас?
Спасибо нашим предкам за победу, спасибо за мир и нашу жизнь! Спасибо за то, что выжили в лагерях и ссылках, в войнах и революциях!!! Мы их потомки и чтим память, но мы не сумасшедшие.
подставили под удар за дворец. Мерзко.