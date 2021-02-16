Прокуратура попросила оштрафовать Навального на 950 тыс. руб. за клевету

12:43 16.02.2021

Прокурор Екатерина Фролова, представляющая сторону обвинения на процессе по делу оппозиционера Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко, попросила суд приговорить политика к штрафу в размере 950 тысяч рублей.

Защита Алексея Навального, в свою очередь, попросила суд оправдать Навального по рассматриваемому делу.

Выступая в прениях, Фролова отметила, что 94-летний потерпевший — ветеран с многочисленными наградами, «ковавший нашу победу и даровавший нам жизнь», а подсудимый, публикуя «слова, граничащие с безумием», оформил их не как субъективное мнение, а выдал их за факты реальной действительности, при этом он «четко осознавал, что он делает», и понимал, что речь о ветеране войны: «Наверное, подсудимый рассчитывал, что никто не будет с ним связываться. Но нам не даст это сделать наша честь», — заявила Фролова.

Кроме того, прокурор настаивает, чтобы из дела были выделены материалы об оскорбительных высказываниях Алексея Навального в адрес прокурора и судьи и направлены на проверку в СКР по Москве.

Заседание продолжится в 14:00 20 февраля. В этот же день, только на 10:00. намечено еще одно заседание суда с участием оппозиционера и его адвокатов — в этот день Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на решение Симоновского суда Москвы, заменившего Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Как будут перевозить обвиняемого между судами, пока неизвестно. Пресс-служба Мосгорсуда пообещала уточнить порядок работы позднее.