Прокуратура попросила оштрафовать Навального на 950 тыс. руб. за клевету

Фото с сайта twitter.com

Прокурор Екатерина Фролова, представляющая сторону обвинения на процессе по делу оппозиционера Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко, попросила суд приговорить политика к штрафу в размере 950 тысяч рублей.

Защита Алексея Навального, в свою очередь, попросила суд оправдать Навального по рассматриваемому делу.

Выступая в прениях, Фролова отметила, что 94-летний потерпевший — ветеран с многочисленными наградами, «ковавший нашу победу и даровавший нам жизнь», а подсудимый, публикуя «слова, граничащие с безумием», оформил их не как субъективное мнение, а выдал их за факты реальной действительности, при этом он «четко осознавал, что он делает», и понимал, что речь о ветеране войны: «Наверное, подсудимый рассчитывал, что никто не будет с ним связываться. Но нам не даст это сделать наша честь», — заявила Фролова.

Кроме того, прокурор настаивает, чтобы из дела были выделены материалы об оскорбительных высказываниях Алексея Навального в адрес прокурора и судьи и направлены на проверку в СКР по Москве.

Заседание продолжится в 14:00 20 февраля. В этот же день, только на 10:00. намечено еще одно заседание суда с участием оппозиционера и его адвокатов — в этот день Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на решение Симоновского суда Москвы, заменившего Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Как будут перевозить обвиняемого между судами, пока неизвестно. Пресс-служба Мосгорсуда пообещала уточнить порядок работы позднее.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.02.2021, 14:39
    Гость: сторож Аполинарий

    В наши шестидесятые мы дворовые пацаны таких ........ без вмешательства властей и родителей. Каких таких ? Которых теперь полно и которые стариков на ты тыкают .

  4. 16.02.2021, 14:30
    Гость: Постоянный читатель комментариев

    Спросите у ветерана, пожалуйста, кто-нибудь. За "папин" дворец он случайно не воевал ли? Или может быть он воюет сейчас?
    Спасибо нашим предкам за победу, спасибо за мир и нашу жизнь! Спасибо за то, что выжили в лагерях и ссылках, в войнах и революциях!!! Мы их потомки и чтим память, но мы не сумасшедшие.

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