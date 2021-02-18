В Кремле назвали Украину недружественным государством
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина не является дружественным для России государством.
"Украина - это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - приводит слова Пескова РИА Новости.
По его словам, это государство, которое имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории и которое пока не может или не хочет справиться с этими проблемами путем выполнения минского комплекса мер.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Кремль усматривает в Украине политический проект западных стран.
"Россия, безусловно, признает украинское государство, но в то же время, действительно, украинское государство с того момента, как на Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, Украина превратилась в проект этих самых западных стран", — сказал Песков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Москаляку на Гиляку...С этого начался собственно говоря уничтожение всего русского и русских людей в Донбассе и по всей Украине. Украина искусственное государство, созданное большевиками или коммунистами. Большевики и коммунисты подарили ему русские земли, да и не только русские - венгерские, польские, румынские, чехословацкие. В принципе можно было бы оставить Украине те земли, которые числились за гетманщиной когда она присоединялась к России при Богдане Хмельницком, тогда даже территория Харькова входила в состав России. Вопрос надо решать..
А чо, так нежно? Они нас называют, слов не подбирают
Чо, так прозрели, после всех плевков?
войну начал Турчинов, если ты забыл.
Будущим поколениям нафталиновая империя?
Имперское время закончилость сто лет назад.
В то время распалась ещё несколько империй, в т.ч Австро-Венгрия. Распапалась на множество государств. И чет они таи не бьютя в имперских припадках. В той Австрии.
Тогда какого лешего к ним прицепились,хай себе идут куда хотят.