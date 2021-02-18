В Кремле назвали Украину недружественным государством

21:24 18.02.2021

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина не является дружественным для России государством.

"Украина - это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - приводит слова Пескова РИА Новости.

По его словам, это государство, которое имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории и которое пока не может или не хочет справиться с этими проблемами путем выполнения минского комплекса мер.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Кремль усматривает в Украине политический проект западных стран.

"Россия, безусловно, признает украинское государство, но в то же время, действительно, украинское государство с того момента, как на Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, Украина превратилась в проект этих самых западных стран", — сказал Песков.