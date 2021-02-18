В Кремле назвали Украину недружественным государством

© KM.RU, Алексей Белкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина не является дружественным для России государством.

"Украина - это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - приводит слова Пескова РИА Новости

По его словам, это государство, которое имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории и которое пока не может или не хочет справиться с этими проблемами путем выполнения минского комплекса мер.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Кремль усматривает в Украине политический проект западных стран.

"Россия, безусловно, признает украинское государство, но в то же время, действительно, украинское государство с того момента, как на Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, Украина превратилась в проект этих самых западных стран", — сказал Песков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.02.2021, 09:06
    Гость: Сергей

    Москаляку на Гиляку...С этого начался собственно говоря уничтожение всего русского и русских людей в Донбассе и по всей Украине. Украина искусственное государство, созданное большевиками или коммунистами. Большевики и коммунисты подарили ему русские земли, да и не только русские - венгерские, польские, румынские, чехословацкие. В принципе можно было бы оставить Украине те земли, которые числились за гетманщиной когда она присоединялась к России при Богдане Хмельницком, тогда даже территория Харькова входила в состав России. Вопрос надо решать..

  2. 19.02.2021, 09:01
    Гость: Шило

    А чо, так нежно? Они нас называют, слов не подбирают
    Чо, так прозрели, после всех плевков?

  4. 19.02.2021, 08:50
    Гость: Гы-гы- а нАкой

    Будущим поколениям нафталиновая империя?
    Имперское время закончилость сто лет назад.
    В то время распалась ещё несколько империй, в т.ч Австро-Венгрия. Распапалась на множество государств. И чет они таи не бьютя в имперских припадках. В той Австрии.

  5. 19.02.2021, 08:44
    Гость: Самая предательская нация говОритея?

    Тогда какого лешего к ним прицепились,хай себе идут куда хотят.

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