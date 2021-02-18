Вузы из проекта «5–100» не смогли попасть в топ-100 международных рейтингов

09:27 18.02.2021

Ни один российский университет из числа участников программы по повышению конкурентоспособности вузов «5–100» не вошел в первую сотню институциональных рейтингов ведущих мировых университетов (британских QS, THE, китайского ARWU), пишет РБК со ссылкой на доклад Счетной палаты по анализу эффективности господдержки отечественных университетов в рамках проекта.

Программа предполагала, что к 2020 году пять российских вузов должны были войти в топ-100 мировых рейтингов.

Как отмечает издание, в первую сотню вузов двух мировых рейтингов в 2020 году попал лишь МГУ — 89-е место в рейтинге QS, 93-е место в рейтинге ARWU; в рейтинге THE он 189-й. Однако МГУ не был участником означенного выше проекта.

В отчете Счетной палаты отмечается, что за семь лет реализации проекта «5–100» на него было выделено из бюджета 80 млрд руб.

По мнению экспертов, были три ключевые причины того, что участники программы не попали в первые сотни институциональных рейтингов. Так, большинство вузов-участников ориентировались на вхождение в институциональные и предметные рейтинги QS как наиболее доступные для попадания. Рейтинги THE и ARWU отличаются более высоким барьером вхождения (не менее 150 индексируемых научных статей в Web of Science или трудоустройства в вузах преподавателей с высоким уровнем цитируемости в Nature, Science).

При этом рейтинг QS дает больше баллов вузу, если на одного преподавателя приходится меньше студентов, однако в России количество студентов на одного преподавателя должно было вырасти с 10,2 в 2013 году до 12 в 2018 году.

Несмотря на то что ключевой показатель не был достигнут, аудиторы и эксперты отмечают, что проект существенно повлиял на развитие вузов-участников и системы российского высшего образования в целом. Кроме того, восемь вузов — участников проекта вошли к 2020 году в первую сотню международных предметных рейтингов.

В числе вузов-лидеров, которые улучшили свои позиции в двух или сразу трех рейтингах, — МИСиС, МФТИ, ВШЭ, СПбПУ.

Участники проекта «5–100» были определены Минобрнауки в 2013 и 2015 годах в ходе конкурса. Это оказалась неоднородная группа вузов, говорится в докладе государственных аудиторов, для которой тем не менее был установлен одинаковый набор показателей результативности.

По мнению министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, проект выполнил свою задачу. Ему на смену придет программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», рассчитанная на девять лет, в течение которых вузы будут получать субсидии на программы развития. На сегодняшний день общая сумма финансирования программы неизвестна. По словам замминистра науки и высшего образования Андрея Омельчука, в ней должны принять участие около 100 вузов.