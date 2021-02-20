Суд оштрафовал Навального на 850 тыс. руб. по делу о клевете на ветерана

Мировой судья Вера Акимова на выездном заседании в Бабушкинском суде Москвы признала политика Алексея Навального виновным в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменк и назначила наказание в виде штрафа в 850 тыс. рублей. 

По словам судьи, Алексей Навальный знал, что сведения об Артеменко, которые он распространял «с использованием технических средств связи», носят «заведомо ложный характер». В качестве доказательств вины она указала показания самого ветерана, его внука, сиделки, соседки, врача скорой помощи и еще двух свидетелей, которые написали заявление на Навального, пишет «Коммерсант».

Уголовное дело о клевете было возбуждено 15 июня 2020 года. Поводом стало высказывание Алексея Навального об участниках ролика телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию, среди которых был Игнат Артеменко. Навальный назвал их предателями и «продажными холуями».

Суд рассматривал дело в течение трех дней, первое заседание прошло 5 февраля. В ходе прений Алексей Навальный говорил, что его слова о ветеране не могут считаться клеветой, так как клевета — это заведомо ложный факт о конкретном человеке, а с самим ветераном он знаком не был. Он также обращал внимание, что в его комментарии были суждения, а не факты.

Доводы эксперта стороны защиты Баранова о том, что слова Навального не могут являться клеветой, а лишь его оценочным суждением, суд оценил критически, потому что они противоречат показаниям эксперта стороны обвинения Глотовой, хотя в своих выводах она ссылалась на работы профессора Баранова.

Кроме того, суд направил в СК материалы прошедшего процесса. Следствие проверит наличие в них оскорблений в адрес судьи и прокурора со стороны Навального.

Ранее сегодня тот же Бабушкинский суд оставил в силе приговор Навальному по делу «Ив Роше». Суд отклонил апелляцию на решение о замене ему условного срока реальным, но  изменил постановление, зачтя в срок наказания нахождение под домашним арестом. Таким образом,  Алексей Навальный проведет в колонии два с половиной года. Защита оппозиционера планирует подать кассационную жалобу на решение суда.

 

 

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.02.2021, 01:19
    Гость: Надо закрыть не только Навального, как личность,

    посадив его в тюрьму, но и ЛИКВИДИРОВАТЬ проект спецслужб, под названием НАВАЛЬНЫЙ.
    Теперь на западе из всех утюгов и матюгальников -всех средств МАССОВОГО ОБОЛВАНИВАНИЯ будут раздувать ИСТЕРИЮ - требовать СВОБОДУ "УЗНИКУ СОВЕСТИ - БОРЦУ С РЕЖИМОМ И КОРРУПЦИЕЙ" НАВАЛЬНОМУ, делая из него СОКРАЛЬНУЮ ЖЕРТВУ, подготавливая почву для его жены ЮЛИИ НАВАЛЬНОЙ, которая подхватит его флаг "БОРЬБЫ С РЕЖИМОМ", делая из неё Тихановскую или Гуайдо, которая из Германии через Социальные Сети будет раскачивать протестные настроения к выборам в сентябре в Государственную Думу, т.е. в неё Юлию Навальную будут вкладывать средства для раскачки Майдана в России. Всё по теории Шарпа, теории цветных переворотов, опробированных на практике во многих странах, в более половины из которых эти перевороты прошли удачно по задумки спецслужб из зарубежа.
    --
    Российские власти должны быть к этому готовы.
    --
    Александр из Берлина - пенсионер, враг русофобов, троллей, хейтеров и их подхрюкивателей

  2. 21.02.2021, 00:46
    Гость: Его "средняя зарплата"

    сильно отличается от средней по стране благодаря усилиям спонсоров из "демократических" стран.

  3. 21.02.2021, 00:44
    Гость: Громко зевая

    Что-то мне подсказывает, что он в колонии постоянно будет нарушать дисциплину.

  4. 21.02.2021, 00:26
    Гость: кадет

    Расправа и политическая цензура над оппозицией. Люди слушайте речь Навального в суде в оригинале. Он все сказал про прогнивший режим власти космополитов. Это нужно знать каждому русскому.

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