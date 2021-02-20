Суд оштрафовал Навального на 850 тыс. руб. по делу о клевете на ветерана

20:25 20.02.2021

Мировой судья Вера Акимова на выездном заседании в Бабушкинском суде Москвы признала политика Алексея Навального виновным в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменк и назначила наказание в виде штрафа в 850 тыс. рублей.

По словам судьи, Алексей Навальный знал, что сведения об Артеменко, которые он распространял «с использованием технических средств связи», носят «заведомо ложный характер». В качестве доказательств вины она указала показания самого ветерана, его внука, сиделки, соседки, врача скорой помощи и еще двух свидетелей, которые написали заявление на Навального, пишет «Коммерсант».

Уголовное дело о клевете было возбуждено 15 июня 2020 года. Поводом стало высказывание Алексея Навального об участниках ролика телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию, среди которых был Игнат Артеменко. Навальный назвал их предателями и «продажными холуями».

Суд рассматривал дело в течение трех дней, первое заседание прошло 5 февраля. В ходе прений Алексей Навальный говорил, что его слова о ветеране не могут считаться клеветой, так как клевета — это заведомо ложный факт о конкретном человеке, а с самим ветераном он знаком не был. Он также обращал внимание, что в его комментарии были суждения, а не факты.

Доводы эксперта стороны защиты Баранова о том, что слова Навального не могут являться клеветой, а лишь его оценочным суждением, суд оценил критически, потому что они противоречат показаниям эксперта стороны обвинения Глотовой, хотя в своих выводах она ссылалась на работы профессора Баранова.

Кроме того, суд направил в СК материалы прошедшего процесса. Следствие проверит наличие в них оскорблений в адрес судьи и прокурора со стороны Навального.

Ранее сегодня тот же Бабушкинский суд оставил в силе приговор Навальному по делу «Ив Роше». Суд отклонил апелляцию на решение о замене ему условного срока реальным, но изменил постановление, зачтя в срок наказания нахождение под домашним арестом. Таким образом, Алексей Навальный проведет в колонии два с половиной года. Защита оппозиционера планирует подать кассационную жалобу на решение суда.