Путин заявил о бесперспективности антироссийских санкций

17:07 24.02.2021

Попытки «сковать» Кремль санкциями бесперспективны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, сообщает пресс-служба Кремля.

«Подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна», – сказал российский лидер. По словам главы государства, бессмысленными также являются попытки других стран блокировать крупные международные проекты, вмешаться в общественную, политическую жизнь и демократические процессы в РФ.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе писали, что главы МИД стран-членов ЕС договорились о введении санкций в отношении ряда российских высокопоставленных чиновников из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала это решение «цирком» и «заранее разыгранной абсурдной историей».

Ранее в феврале Навальный был осужден на 3,5 года лишения свободы за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 года. Российского оппозиционера признали виновным в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось.