Путин заявил о бесперспективности антироссийских санкций
Попытки «сковать» Кремль санкциями бесперспективны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, сообщает пресс-служба Кремля.
«Подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна», – сказал российский лидер. По словам главы государства, бессмысленными также являются попытки других стран блокировать крупные международные проекты, вмешаться в общественную, политическую жизнь и демократические процессы в РФ.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе писали, что главы МИД стран-членов ЕС договорились о введении санкций в отношении ряда российских высокопоставленных чиновников из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала это решение «цирком» и «заранее разыгранной абсурдной историей».
Ранее в феврале Навальный был осужден на 3,5 года лишения свободы за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 года. Российского оппозиционера признали виновным в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тут ведь еще самое главное следующее. От нас из России они видимо ехали с этими символами РФ, а заклеили уже там в Германии. То есть вся свобода капитализма - это возможность унижаться вот так самим, унижать свою страну и граждан. В социалистическом СССР подобное не допускалось, поэтому на Олимпиаду в США просто никто не ездил. А тут пожалуйста, - делай, что хочешь, позорь на весь мир.
Не помню о санкциях в отношение СССР. Помню о поставках импортно-экспортной продукции двойного назначения и о двойных стандартах при разрешении спорных международных ситуаций. Уважение к государственным символам было всегда.
Вспомните стихотворение Маяковского о Советском Паспорте: "Я, достаю из широких штанин...." А сейчас позорники-спортсмены символы РФ заклеивают и закрашивают ради денег, готовы за бабло все продать, дешевки.
Пока санкции будут такими смехотворными, то конечно они будут выглядеть как комариные укусы, которые только раздражают жертву и способствуют усилению ее агрессивности. Если санкции будут такими, что ни грамма сырья на Запад, ни товара с Запада, все информационные, финансовые и транспортные каналы полностью перекрыты, - вот тогда конец наступит в один миг. А у Китая свои интересы, Китай подставляться не будет, он в этой ситуации спрячется и будет сидеть тихо.
Они нам грозят санкциями? А мы тогда призовем русских во власть, заставим Роттенбергов отказаться от дворцов, начнем развивать реальную экономику страны, откажемся от лже-либералов и крипто-троцкистов во власти, пресмотрим грабительскую приватизацию, проведем кадровую зачистку власти, запустим реальную модернизацию страны. И что тогда скажет Запад?
это уже пошла истерика, сейчас пошлют еврея Чубайса договариваться со своими