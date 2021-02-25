В Госдуме предложили в десять раз повысить штрафы за лесные пожары

11:13 25.02.2021

Депутаты предложили существенно повысить суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, пишет газета "Известия" со ссылкой на соответсвующий законопроект.

Сейчас административные штрафы за лесные пожары составляют 3-5 тыс. руб. для граждан, 10-50 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 тыс.руб до 1 млн. руб. для юридических.

Согласно новому законопроекту, штрафы для физических лиц увеличатся в 10 раз, для других категорий - в два раза.

Думская фракция "Единая Россия" готова поддержать данный законопроект. В правительстве также подготовили положительный отзыв на документ, отметив, что повышение штрафов будет способствовать снижению количества лесных пожаров.

В других фракциях к документу относятся скептически, считая, что такая мера вряд ли снизит число пожаров.