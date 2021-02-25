В Госдуме предложили в десять раз повысить штрафы за лесные пожары

Депутаты предложили существенно повысить суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, пишет газета "Известия" со ссылкой на соответсвующий законопроект. 

Сейчас административные штрафы за лесные пожары составляют 3-5 тыс. руб. для граждан, 10-50 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 тыс.руб до 1 млн. руб. для юридических. 

Согласно новому законопроекту, штрафы для физических лиц увеличатся в 10 раз, для других категорий - в два раза. 

Думская фракция "Единая Россия" готова поддержать данный законопроект. В правительстве также подготовили положительный отзыв на документ, отметив, что повышение штрафов будет способствовать снижению количества лесных пожаров.

В других фракциях к документу относятся скептически, считая, что такая мера вряд ли снизит число пожаров. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.02.2021, 14:30
    Гость: КУРС

    Когда дума принимает какой либо закон, то часто возникает вопрос. В каком месте у думы думалка? Этот орган давно себя опозорил.

  3. 25.02.2021, 12:49
    Гость: Парацельс

    За нахождение в лесу со спичками зажигалками и прочими увеличительными стеклами и любым источником огня - 15 суток или штраф 100 тр!!
    Если нашли костёр - 30 суток ареста или штраф 500 тр!!

  4. 25.02.2021, 12:16
    Гость: Екатеринбург

    А почему бы не предложить смертную казнь? Леса поджигают умышленно. Ноги растут из Москвы. И так понятно. Удобно воровать.

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