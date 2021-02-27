С 2023 года в России могут появиться трудовые книжки нового образца

Трудовые книжки нового образца могут быть введены в действие с 1 января 2023 года, пишет "Российская газета" со ссылкой на Минтруд РФ.

При этом имеющиеся у работников трудовые книжки ранее установленного образца по-прежнему будут действительны. Менять на новые их не потребуется. 

В трудовые книжки нового образца, которые работодатели будут оформлять при начале трудовой деятельности, внесут следующие сведения о работнике: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения; образование, профессию, специальность .

С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка. Переход к новому формату трудовой книжки добровольный и позволяет сохранять бумажную книжку столько, сколько это необходимо, напоминает Пенсионный фонд России.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки предоставляются в виде бумажной выписки нынешним или бывшым работодателем (по последнему месту работы). Кроме того, ее можно получить в управлении Пенсионного фонда или в МФЦ без привязки к месту жительства или работы человека.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.02.2021, 20:40
    Гость: ?

    Озадачивает то,что начинают оскорблять мои чувства,как атеиста.По какому праву?Если Вам дозволено крестить "Протоны" перед стартом, после чего они успешно падают, это не даёт право переписывать историю -глядя лишь со своей колокольни!

  2. 27.02.2021, 18:37
    Гость: Петр

    т.е. в 1917 году овцы не пожелали смирно идти на бойню, а отправили туда пастухов. И нынешним буржуям тревожно наблюдать как история начинает повторяться. Правда есть отличие - теперь, в отличии от 1917 года, бежать некуда, башаровы и петровы достанут в любой точке мира...

  4. 27.02.2021, 15:57
    Гость: Стесняюсь спросить,

    если в результате катаклизма отключат электроэнергию месяца на 3?

  5. 27.02.2021, 15:44
    Гость: ABCD

    Очень удобно для чиновников, потом в случае необходимости можно будет аннулировать всю трудовою деятельность этого человека и наблюдать как он доказывает, что он не верблюд.

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