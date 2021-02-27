С 2023 года в России могут появиться трудовые книжки нового образца
Трудовые книжки нового образца могут быть введены в действие с 1 января 2023 года, пишет "Российская газета" со ссылкой на Минтруд РФ.
При этом имеющиеся у работников трудовые книжки ранее установленного образца по-прежнему будут действительны. Менять на новые их не потребуется.
В трудовые книжки нового образца, которые работодатели будут оформлять при начале трудовой деятельности, внесут следующие сведения о работнике: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения; образование, профессию, специальность .
С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка. Переход к новому формату трудовой книжки добровольный и позволяет сохранять бумажную книжку столько, сколько это необходимо, напоминает Пенсионный фонд России.
При необходимости сведения электронной трудовой книжки предоставляются в виде бумажной выписки нынешним или бывшым работодателем (по последнему месту работы). Кроме того, ее можно получить в управлении Пенсионного фонда или в МФЦ без привязки к месту жительства или работы человека.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Озадачивает то,что начинают оскорблять мои чувства,как атеиста.По какому праву?Если Вам дозволено крестить "Протоны" перед стартом, после чего они успешно падают, это не даёт право переписывать историю -глядя лишь со своей колокольни!
т.е. в 1917 году овцы не пожелали смирно идти на бойню, а отправили туда пастухов. И нынешним буржуям тревожно наблюдать как история начинает повторяться. Правда есть отличие - теперь, в отличии от 1917 года, бежать некуда, башаровы и петровы достанут в любой точке мира...
стаж для пенсии будет считаться по новым книжкам ....
если в результате катаклизма отключат электроэнергию месяца на 3?
Очень удобно для чиновников, потом в случае необходимости можно будет аннулировать всю трудовою деятельность этого человека и наблюдать как он доказывает, что он не верблюд.