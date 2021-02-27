С 2023 года в России могут появиться трудовые книжки нового образца

14:26 27.02.2021

Трудовые книжки нового образца могут быть введены в действие с 1 января 2023 года, пишет "Российская газета" со ссылкой на Минтруд РФ.

При этом имеющиеся у работников трудовые книжки ранее установленного образца по-прежнему будут действительны. Менять на новые их не потребуется.

В трудовые книжки нового образца, которые работодатели будут оформлять при начале трудовой деятельности, внесут следующие сведения о работнике: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения; образование, профессию, специальность .

С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка. Переход к новому формату трудовой книжки добровольный и позволяет сохранять бумажную книжку столько, сколько это необходимо, напоминает Пенсионный фонд России.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки предоставляются в виде бумажной выписки нынешним или бывшым работодателем (по последнему месту работы). Кроме того, ее можно получить в управлении Пенсионного фонда или в МФЦ без привязки к месту жительства или работы человека.