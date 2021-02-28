С космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»

а когда состоится запуск с космодрома "Восточный"

который начали строить в 2012 году как первый национальный космодром гражданского назначения, первый пуск ожидался в 2015 году, но был перенесен на весну 2016 года. Строительство объекта сопровождалось многочисленными скандалами, снятием с должности топ-менеджеров.

А НА КАЛЕНДАРЕ 2021 ГОД.....

По фактам хищений при строительстве космодрома "Восточный" были возбуждены десятки уголовных дел в разных регионах страны.

А космодром Байконур первый, а также крупнейший в мире космодром, хронология:

12 января 1955 года. Прибытие на разъезд Тюра-Там первого подразделения военных строителей для подготовки мест дислокации и разворачивания строительно-монтажной инфраструктуры. Начало строительства посёлка.

12 февраля 1955 года. Постановление совета министров СССР о создании полигона для испытаний межконтинентальных баллистических ракет.

20 июля 1955 года — начало строительства первой стартовой площадки.

21 августа 1957 года — первый успешный запуск, ракета доставила условный боеприпас на Камчатку.

4 октября 1957 года, 22:28 — начало космической эры, запуск первого в мире искусственного спутника Земли ПС-1 с помощью Р-7.(ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА)

12 апреля 1961 года, 09:07. День первого космического полёта человека — Ю. А. Гагарина.

9 мая 1962 года. Президиум Верховного совета СССР установил день космонавтики.

16 июня 1963 года, 09:29. Запуск Восток-6, на котором был осуществлён первый в мире полёт женщины-космонавта В. В. Терешковой.