С космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" стартовала с космодрома Байконур.
Головная часть ракеты "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и гидрометеорологического спутника "Арктика-М" успешно отделилась от третьей ступени.
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур прошел штатно, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "Пуск штатно. Отделение головного блока и первое включение-выключение двигательной установки разгонного блока прошли в расчетное время", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Космический аппарат "Арктика-М" создан на базе унифицированной платформы "Навигатор" Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина. Она обеспечивает функционирование спутника на всех этапах его автономного полета. На платформу установлен комплекс целевой аппаратуры. Срок активного существования аппарата составит семь лет, пишет ТАСС.
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а когда состоится запуск с космодрома "Восточный"
который начали строить в 2012 году как первый национальный космодром гражданского назначения, первый пуск ожидался в 2015 году, но был перенесен на весну 2016 года. Строительство объекта сопровождалось многочисленными скандалами, снятием с должности топ-менеджеров.
А НА КАЛЕНДАРЕ 2021 ГОД.....
По фактам хищений при строительстве космодрома "Восточный" были возбуждены десятки уголовных дел в разных регионах страны.
А космодром Байконур первый, а также крупнейший в мире космодром, хронология:
12 января 1955 года. Прибытие на разъезд Тюра-Там первого подразделения военных строителей для подготовки мест дислокации и разворачивания строительно-монтажной инфраструктуры. Начало строительства посёлка.
12 февраля 1955 года. Постановление совета министров СССР о создании полигона для испытаний межконтинентальных баллистических ракет.
20 июля 1955 года — начало строительства первой стартовой площадки.
21 августа 1957 года — первый успешный запуск, ракета доставила условный боеприпас на Камчатку.
4 октября 1957 года, 22:28 — начало космической эры, запуск первого в мире искусственного спутника Земли ПС-1 с помощью Р-7.(ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА)
12 апреля 1961 года, 09:07. День первого космического полёта человека — Ю. А. Гагарина.
9 мая 1962 года. Президиум Верховного совета СССР установил день космонавтики.
16 июня 1963 года, 09:29. Запуск Восток-6, на котором был осуществлён первый в мире полёт женщины-космонавта В. В. Терешковой.
Чем бы, нам бы, засорить бы атмосферу!?
Показали тады кукишь, США и КНРу!!!
Это он про космодром Восточный. Идиот. За Байконур казахам отстегивать надо немалые деньги, поэтому и построили Восточный. Плисецк не на самой удобной широте находится.
выздоровела?
Лучше бы пенсию добавил людям, которые потеряли здоровье, строя коммунистическое завтра.