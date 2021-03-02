Защита Навального обжаловала приговор по делу о клевете

18:52 2.03.2021

Защита оппозиционера Алексея Навального подала апелляционную жалобу по приговору, вынесенному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

«В мировой участок поступила апелляционная жалоба адвоката (Вадима) Кобзева по уголовному делу в отношении Навального», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Бабушкинского суда Москвы.

Напомним, 20 февраля судья Вера Акимова по делу о клевете на ветерана оштрафовала Навального на 850 тысяч рублей. Суд посчитал, что политик умышленно публиковал сведения, подрывающие авторитет потерпевшего.

При этом семья ветерана осталась не удовлетворена решением суда. Об этом заявила его дочь Елена.

Поводом для уголовного преследования стал репост ролика телеканала RT, в котором несколько человек, в том числе ветеран Артеменко, призывают голосовать за изменение Конституции. В комментарии к ролику Навальный нелестно отозвался об участниках съемок.