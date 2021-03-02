США вслед за ЕС ввели санкции из-за Навального

19:19 2.03.2021

Соединенные Штаты объявили о введении санкций против высокопоставленных россиян и российских юридических лиц из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом пишет Reuters со ссылкой на члена администрации США, который проводил телефонный брифинг для прессы.

По его словам, санкции против Кремля были введены после того, как в Вашингтоне пришли к выводу, что Москва причастна к отравлению Навального. Речь фактически идет о первых ограничениях в отношении российских властей после вступления Джо Байдена в должность президента США.

Издание Politico пишет, что в черный список вошли семь высокопоставленных российских чиновников. Кроме того, вводятся ограничения на экспорт компонентов, которые могут быть использованы для производства биологического или химического оружия.

The Hill отмечает, что под ограничения, среди прочих, попал исследовательский центр, в отношении которого вводил санкции ЕС в октябре прошлого года. Тогда в документах Евросоюза фигурировал расположенный в Москве Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Всего, пишет издание, под санкции попадут 14 организаций, связанных с химпроизводством. Девять из них находятся в России, три — в Германии, одна — в Швейцарии.