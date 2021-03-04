Путин назначил первого заместителя директора ФСБ

В Федеральную службу безопасности назначили первого заместителя директора, им стал генерал-полковник Сергей Королев.

Как сообщает РБК, соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще 24 февраля.

С 2003 года и до октября 2020 года должность первого заместителя директора занимал Сергей Смирнов. Президент Владимир Путин освободил его от должности по выслуге лет.

Ранее Королев руководил одним из ключевых подразделений ведомства — Службой экономической безопасности (СЭБ). Сейчас временно обязанности руководителя СЭБ исполняет первый заместитель главы этой службы Сергей Алпатов.

До прихода в центральный аппарат спецслужбы Королев являлся сотрудником Службы экономической безопасности управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С 2007 по 2011 год он был советником министра обороны Анатолия Сердюкова. После этого получил назначение на должность главы Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ.

Именно при Королеве наиболее значимым подразделением в УСБ стала шестая служба. Сотрудники этой службы осуществляли оперативное сопровождение дела петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, губернатора Кировской области Никиты Белых, губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и губернатора Коми Вячеслава Гайзера. Также сотрудники «шестерки» сопровождали дело ГУЭБиПК и генерала Дениса Сугробова. В 2016 году Сергей Королев возглавил СЭБ ФСБ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 04.03.2021, 11:02
    Гость: личный опыт

    Очень хорошо, что ВВП думает о кадровых решениях в ФСБ.
    Респект.
    Уверен, назначенец еще многих жуликов выведет за ушко да на солнышко.

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