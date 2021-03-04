Путин назначил первого заместителя директора ФСБ
В Федеральную службу безопасности назначили первого заместителя директора, им стал генерал-полковник Сергей Королев.
Как сообщает РБК, соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще 24 февраля.
С 2003 года и до октября 2020 года должность первого заместителя директора занимал Сергей Смирнов. Президент Владимир Путин освободил его от должности по выслуге лет.
Ранее Королев руководил одним из ключевых подразделений ведомства — Службой экономической безопасности (СЭБ). Сейчас временно обязанности руководителя СЭБ исполняет первый заместитель главы этой службы Сергей Алпатов.
До прихода в центральный аппарат спецслужбы Королев являлся сотрудником Службы экономической безопасности управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С 2007 по 2011 год он был советником министра обороны Анатолия Сердюкова. После этого получил назначение на должность главы Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ.
Именно при Королеве наиболее значимым подразделением в УСБ стала шестая служба. Сотрудники этой службы осуществляли оперативное сопровождение дела петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, губернатора Кировской области Никиты Белых, губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и губернатора Коми Вячеслава Гайзера. Также сотрудники «шестерки» сопровождали дело ГУЭБиПК и генерала Дениса Сугробова. В 2016 году Сергей Королев возглавил СЭБ ФСБ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Их ставят ,чтобы самим не сесть ,а не тебя ублажать.
Зачем нам это знать.да глубоко плевать на эти перестановки.
Очень хорошо, что ВВП думает о кадровых решениях в ФСБ.
Респект.
Уверен, назначенец еще многих жуликов выведет за ушко да на солнышко.
Честно? Ну ничего против, не имею.