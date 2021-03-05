В Госдуме предложили ввести запрет на пропаганду смены пола

08:50 5.03.2021

Парламентарии и общественники приняли проект резолюции, в которой предлагают Госдуме, в частности, законодательно ввести запрет на пропаганду смены пола и трансгендерности, а также ввести в УК РФ понятие "плода человека" и понятия "криминальный (незаконный) аборт" и установить ответственность за это.

Как пишет РИА Новости, проект резолюции был принят в ходе конференции "Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ" в рамках проекта партии "Единая Россия" - "Крепкая семья".

Документ предлагает внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", установив запрет пропаганды смены пола, запрет пропаганды бисексуализма, трансгендерности (транссексуализма), полиамории (гражданские браки с множественностью партнеров).

Там же предлагается ужесточит административную ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений, а также введении запрета символики ЛГБТ в государственных учреждениях.

Доккмент также предлагает ввести запрет на информацию, пропагандирующую аборты, призывы к абортам и пропаганду безопасности абортов, а также на информацию "оскорбляющую семейные ценности, материнство, многодетность и детство".

В целях профилактики бесплодия и сокращения абортов участники конференции предлагают внести изменения в Уголовный кодекс РФ в части введения понятия "плода человека", понятия "криминальный (незаконный) аборт", с установлением уголовной ответственности за его производство. Также предлагается вывести процедуру по искусственному прерыванию беременности из системы ОМС.

В резолюции есть и блок предложений по внесению изменений в закон "О биологической безопасности в Российской Федерации". В законе предлагается "урегулировать вопросы вакцинации, определить статус " эмбриона", "плода человека", установить запрет на эвтаназию". Кроме того, предлагается "установить государственный контроль за экспериментами над геномными технологиями, в том числе в области генетического редактирования человека". Подписавшиеся под резолюцией также считают необходимым "установить порядок регулирования оборота биологических объектов и биобанков".