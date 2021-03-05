В Госдуме предложили ввести запрет на пропаганду смены пола
Парламентарии и общественники приняли проект резолюции, в которой предлагают Госдуме, в частности, законодательно ввести запрет на пропаганду смены пола и трансгендерности, а также ввести в УК РФ понятие "плода человека" и понятия "криминальный (незаконный) аборт" и установить ответственность за это.
Как пишет РИА Новости, проект резолюции был принят в ходе конференции "Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ" в рамках проекта партии "Единая Россия" - "Крепкая семья".
Документ предлагает внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", установив запрет пропаганды смены пола, запрет пропаганды бисексуализма, трансгендерности (транссексуализма), полиамории (гражданские браки с множественностью партнеров).
Там же предлагается ужесточит административную ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений, а также введении запрета символики ЛГБТ в государственных учреждениях.
Доккмент также предлагает ввести запрет на информацию, пропагандирующую аборты, призывы к абортам и пропаганду безопасности абортов, а также на информацию "оскорбляющую семейные ценности, материнство, многодетность и детство".
В целях профилактики бесплодия и сокращения абортов участники конференции предлагают внести изменения в Уголовный кодекс РФ в части введения понятия "плода человека", понятия "криминальный (незаконный) аборт", с установлением уголовной ответственности за его производство. Также предлагается вывести процедуру по искусственному прерыванию беременности из системы ОМС.
В резолюции есть и блок предложений по внесению изменений в закон "О биологической безопасности в Российской Федерации". В законе предлагается "урегулировать вопросы вакцинации, определить статус " эмбриона", "плода человека", установить запрет на эвтаназию". Кроме того, предлагается "установить государственный контроль за экспериментами над геномными технологиями, в том числе в области генетического редактирования человека". Подписавшиеся под резолюцией также считают необходимым "установить порядок регулирования оборота биологических объектов и биобанков".
Комментарии читателей Оставить комментарий
ориентация , плавно перетекающей в ...однополые браки ,
от чего и пытаются оградить российское общество чистые, не стяжательные и православные народные слуги
к "Экономическим проблемам социализма в СССР".......
Какой запрет ?!
За это надо реально сажать минимум на 5-7 лет !
А за рецидив - Высшая Мера.
Те кто уверен что это их "личный опыт" рекомендую почитать "Манифест гомосексуалистов: что готовят содомиты" впервые опубликованный в американском журнале Gay Community News в феврале 1987 года. Есть перевод на русском. В связи с этим я бы выдвинул следующее предложение: Всем педерастам, лесбиянкам и другим дегенератам подобного рода предоставить выбор к американским берегам или на Колыму строить железную дорогу. И в том и том случае оказать посильную помощь и без права возврата. И с абортами давно пора решать вопрос, не кланяясь постоянно либерастам. Сокращение населения за 2020 год более 500 тысяч. А абортов ежегодно более 1 миллиона. И это без учёта абортов в частных клиниках. Сколько лет потребуется чтобы Россия исчезла? 30? 40? 50? лет, а может быстрее??????
Таким опытом, как и ковидом с сифилисом, делиться не стоит.
Так вот почему пенсионный возраст в странах Запада одинаковый для мужчин и женщин - 67 - 71 год! Так удобней для них менять свой пол.