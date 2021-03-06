Путин поздравил Терешкову с Днем рождения

6 марта отмечает свое 84-летие первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. С Днем рождения, а также с наступающим Международным женским днём ее поздравил президент России Владимир Путин.

"Отрадно, что на протяжении многих лет Ваши знания, опыт, искреннее стремление быть сопричастной к судьбе Отечества в полной мере востребованы в важной общественной, законотворческой деятельности", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Валентина Терешкова -  лётчик-космонавт СССР, первая в мире женщина, совершившая полет в космос в 1963 году.

В настоящее время занимается политикой, является членом Высшего совета "Единой России" и депутатом Госдумы. В марте 2020 года предложила поправку к Конституции РФ, которая позволила действующему президенту России Владимиру Путину ещё дважды претендовать на пост главы государства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.03.2021, 13:25
    Гость: Горжусь!

    Первая советская космонавтка! Из гущи народа, из пролетариата! Каких людей воспитывала родная Коммунистическая Партия Советского Союза, созданная Товарищем Сталиным! Горжусь!

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© KM.RU, Алексей Белкин
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