Путин поздравил Терешкову с Днем рождения
6 марта отмечает свое 84-летие первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. С Днем рождения, а также с наступающим Международным женским днём ее поздравил президент России Владимир Путин.
"Отрадно, что на протяжении многих лет Ваши знания, опыт, искреннее стремление быть сопричастной к судьбе Отечества в полной мере востребованы в важной общественной, законотворческой деятельности", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Валентина Терешкова - лётчик-космонавт СССР, первая в мире женщина, совершившая полет в космос в 1963 году.
В настоящее время занимается политикой, является членом Высшего совета "Единой России" и депутатом Госдумы. В марте 2020 года предложила поправку к Конституции РФ, которая позволила действующему президенту России Владимиру Путину ещё дважды претендовать на пост главы государства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Первая советская космонавтка! Из гущи народа, из пролетариата! Каких людей воспитывала родная Коммунистическая Партия Советского Союза, созданная Товарищем Сталиным! Горжусь!
сребреников
Горбачева он поздравлял с 90-летием или нет (2 марта)?