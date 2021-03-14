Зюганов предложил ввести налог для «подозрительно богатых»

Геннадий Зюганов © KM.RU, Филипп Киреев

В России стоит ввести повышенный налог для «подозрительно богатых», считает лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Минтруд предложил перестать платить детские пособия «подозрительно бедным» семьям со слишком существенным по российским меркам имуществом.

«По мнению чиновников, необходимо отказать в помощи «подозрительно бедным семьям». Предлагаю для начала ввести повышенный налог на «подозрительно богатых», — цитирует Зюганова РБК.

Он отметил, что российским властям также следует ратифицировать 20 ст. Конвенции ООН по противодействию коррупции. По словам политика, она устанавливает «требование соответствия доходов и расходов бюрократического сословия».

Данная конвенция была принята ООН в 2003 году. Статья 20 позволяет вводить законодательные меры против «незаконного обогащения». Речь идет о случаях, когда публичное должностное лицо не может объяснить, каким образом его активы заметно выросли и превысили законный доход.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 14.03.2021, 20:16
    Гость: Жека

    Партия, которая не борется за политическую власть может заявлять все что угодно. Это - популизм. Получая из бюджета, курируемого политическим оппонентом (т.е. политического врага) больше 1 млд. рублей, приватизируя госдачи, оплачивая анальное отбеливание любовницам из депутатской зарплаты - болтать можно все что угодно.

  5. 14.03.2021, 20:10
    Гость: личный опыт

    так он первый и должен платить этот налог. Уж очч-чень подозрительно дядюшка Зю богат, хотя и член КП.

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