Зюганов предложил ввести налог для «подозрительно богатых»
В России стоит ввести повышенный налог для «подозрительно богатых», считает лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
Так он прокомментировал сообщения о том, что Минтруд предложил перестать платить детские пособия «подозрительно бедным» семьям со слишком существенным по российским меркам имуществом.
«По мнению чиновников, необходимо отказать в помощи «подозрительно бедным семьям». Предлагаю для начала ввести повышенный налог на «подозрительно богатых», — цитирует Зюганова РБК.
Он отметил, что российским властям также следует ратифицировать 20 ст. Конвенции ООН по противодействию коррупции. По словам политика, она устанавливает «требование соответствия доходов и расходов бюрократического сословия».
Данная конвенция была принята ООН в 2003 году. Статья 20 позволяет вводить законодательные меры против «незаконного обогащения». Речь идет о случаях, когда публичное должностное лицо не может объяснить, каким образом его активы заметно выросли и превысили законный доход.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Людоеды никогда не насытятся.
Размечтался обратить пчел против мёда.
предал всех, кого можно и все, что можно.
Партия, которая не борется за политическую власть может заявлять все что угодно. Это - популизм. Получая из бюджета, курируемого политическим оппонентом (т.е. политического врага) больше 1 млд. рублей, приватизируя госдачи, оплачивая анальное отбеливание любовницам из депутатской зарплаты - болтать можно все что угодно.
так он первый и должен платить этот налог. Уж очч-чень подозрительно дядюшка Зю богат, хотя и член КП.