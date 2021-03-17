В Чечне потребовали прекратить «враждебную деятельность» «Новой газеты»

Рамзан Кадыров и Ахмед Дудаев. Фото с сайта twitter.com

Помощник главы Чечни, министр информации и печати республики Ахмед Дудаев выступил с жесткой критикой в адрес «Новой газеты». Повод стала статья журналистки Елены Милашиной под названием «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей».

По словам чиновника, материал издания вызвал «волну возмущения и справедливого народного гнева» среди всех слоев населения Чечни. И, отмечает Дудаев, жители потребовали, чтобы власти РФ и Чечни приняло законные меры, «чтобы прекратить откровенно враждебную деятельность этого издания по отношению к чеченскому народу».

«Мы призываем коллег из всех регионов не считать журналистами сотрудников данного издания, лицемерно занимающихся сочинительством гнусных фейков, направленных против нашей страны, против нас с вами!» — написал он в своем Instagram.

15 марта, в день выхода материала Елены Милашиной о внесудебных казнях в Чечне сотрудники «Новой газеты» пожаловались на резкий химический запах, возникший на входе в редакцию издания в Москве. В интернете опубликовали кадры с камеры наблюдения у офиса «Новой газеты»: на записи человек в форме курьера «Яндекса» держит велосипед, из заднего колеса которого выходит газ. Полиция Москвы проводит проверку. В Кремле сообщили, что надеются на то, что случившееся будет расследовано.

Журналистка Елена Милашина год назад призналась, что неоднократно получала угрозы со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Это произошло после того, как на нее и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.03.2021, 02:17
    Гость: иван

    тихо почему тихо уже везде при должности пока на вторых ролях а Новая Газета это где Политковская работала ?

  5. 17.03.2021, 19:01
    Гость: Закрыть надо гадюшники "Новая Газета", "Дождь",

    "Эхо Москвы" и прочие ..... СМИ.
    --
    Александр из Берлина - пенсионер, враг русофобов, троллей, хейтеров и их подхрюкивателей

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