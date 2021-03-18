Компании «Сухой» и «Миг» прекратят существование

Компании "Сухой" и МиГ прекратят свое существование в текущем году, пишет РБК.

По данным издания, обе компании, вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), в которую входят, будут объеденены в единое юридическое лицо - Корпоративый центр самолетостроения. 

Отмечается, что в подчинение новому центру также перейдут компании "Туполев", "Илюшин" и "Иркут".

Кроме того, планируется создание Единого инженерно-конструкторского центра ОАК, в составе которого будут объединены все авиационные конструкторские бюро. 

Планируемые изменения повлекут за собой кадровую оптимизацию административно-управленческого аппарата ОАК, уточняет издание.

В октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче «Ростеху» 92,31% акций ОАК. В июле 2019 года Сергей Чемезов сообщил главе государства о необходимости докапитализировать компанию на 300 млрд руб., и Путин ее одобрил. В марте прошлого года было объявлено, что процесс вхождения ОАК в «Ростех» завершился.

В августе прошлого года в интервью РБК индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков заявил, что долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд руб. Источник РБК в оборонно-промышленном комплексе отмечает, что с тех пор долг вырос. 

Согласно плану оздоровления ОАК, компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб.: эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы. 

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