Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива

07:38 23.03.2021

Девочка, считавшаяся погибшей после схода снежной массы на горе Маннепахк в Мурманской области, оказалась жива, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу губернатора Андрея Чибиса.

По его словам, информация о девочке поступила от первой группы спасателей, которые добрались до застрявшей туристической группы. По их словам, девочка находится в тяжелом состоянии. Он добавил, что сейчас изучается вопрос, каким образом ранее появилась информация о гибели девочки.

Отмечается, что остальные дети не пострадали, у них есть походное снаряжение, есть продукты, спасательная операция продолжается. Губернатор региона выехал в Мончегорск, куда должны доставить детей.

Информация об организованной и зарегистрированной группе туристов, которая попала под снежную массу в районе Имандры, поступила в МЧС около 18:00 мск. Всего в туристическую группу из Санкт-Петербурга входили 16 человек, включая 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что следственное управление СКР по Мурманской области сообщило об обнаружении девочки. Реанимационные действия не принесли результата, и она была признана погибшей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).