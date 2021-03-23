В результате схода лавины в Мурманской области погиб ребенок

00:55 23.03.2021

Следственное управление СК РФ по Мурманской области возбудило уголовное дело после гибели девочки под снежной лавиной, говорится в сообщении ведомства.

"Следственным управлением СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка 2008 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека")", - цитирует ТАСС сообщение СУ СК.

По данным ГУ МЧС Мурманской области, группа туристов из 16 человек была зарегистрирована на маршрут в Хибинах Мурманской области. В 18:00 от них поступила информация о том, что при сходе лавины под ней оказался ребенок 2008 года рождения. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждались.

На место происшествия выдвинулись спасатели, включая кинологов. Всего в работах по поиску и спасению приняли участие 53 человека 18 единиц техники и 11 снегоходов. После того, как ребенок был найден, спасатели проводили реанимационные мероприятия, однако вернуть девочку к жизни не удалось.