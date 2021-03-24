В Госдуме предложили ввести бесплатные проездные билеты для детей

08:15 24.03.2021

В Госдуме предложили ввести единые бесплатные проездные билеты для детей до 16 лет в общественном транспорте. Как пишет газета "Известия", с данной инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Максим Зайцев.

По его словам, в ближайшее время в Госдуму планируется внести законопроект "О внесении изменений в статьи 2 и 20 ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта". Документ предлагает прописать нормы, согласно которым перевозка пассажиров в возрасте от 7 до 16 лет должна будет осуществляться по бесплатному единому проездному документу с правом на совершение неограниченного количества поездок.

Парламентарий напомнил, что еще в начале года был принят закон, запретивший высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет в случае неоплаченного проезда. Однако, по его мнению, логичнее было бы полностью освободить детей от оплаты проезда в общественном транспорте.

Фракции ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия" готовы поддержать эту инициативу.