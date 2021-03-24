В Госдуме предложили ввести бесплатные проездные билеты для детей
В Госдуме предложили ввести единые бесплатные проездные билеты для детей до 16 лет в общественном транспорте. Как пишет газета "Известия", с данной инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Максим Зайцев.
По его словам, в ближайшее время в Госдуму планируется внести законопроект "О внесении изменений в статьи 2 и 20 ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта". Документ предлагает прописать нормы, согласно которым перевозка пассажиров в возрасте от 7 до 16 лет должна будет осуществляться по бесплатному единому проездному документу с правом на совершение неограниченного количества поездок.
Парламентарий напомнил, что еще в начале года был принят закон, запретивший высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет в случае неоплаченного проезда. Однако, по его мнению, логичнее было бы полностью освободить детей от оплаты проезда в общественном транспорте.
Фракции ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия" готовы поддержать эту инициативу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А вот у нас в городе кроме маршруток и полупустых трамваев (на которых никто не ездит) ничего нет. В маршрутках тоже бесплатно станут возить? Ага...
а просто предоставить всем детям бесплатный проезд до 16 лет слабо.
Где!? Где выборы!? Мы любим выборы, покажите, где, мы пойдём выбирать. Нам всё равно что, только бы выбрать чего нибудь...
Давно назревшая льгота не пройдет через вето Ед.России так как их главный кормчий твердо придерживается своего принципа "Хватить кошмарить бизнес". Я помню 60-е годы прошлого века когда улицы были полны детей идущих в школу,а сейчас раз,два и нет больше детишек. Неужели откормленные донельзя депутаты и чиновники откажут в таком благородном деле как льготы по транспорту для школьников и не найдут денег на компенсацию перевозчикам? Было бы желание,а отказать найдут причину.
Не переживай, до выборов точно не сделают а потом не вспомнят как всегда.