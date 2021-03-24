В Госдуме предложили ввести бесплатные проездные билеты для детей

В Госдуме предложили ввести единые бесплатные проездные билеты для детей до 16 лет в общественном транспорте. Как пишет газета "Известия", с данной инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Максим Зайцев. 

По его словам, в ближайшее время в Госдуму планируется внести законопроект "О внесении изменений в статьи 2 и 20 ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта". Документ предлагает прописать нормы, согласно которым перевозка пассажиров в возрасте от 7 до 16 лет должна будет осуществляться по бесплатному единому проездному документу с правом на совершение неограниченного количества поездок. 

Парламентарий напомнил, что еще в начале года был принят закон, запретивший высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет в случае неоплаченного проезда. Однако, по его мнению, логичнее было бы полностью освободить детей от оплаты проезда в общественном транспорте. 

Фракции ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия" готовы поддержать эту инициативу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.03.2021, 14:44
    Гость: Интересуюсь

    А вот у нас в городе кроме маршруток и полупустых трамваев (на которых никто не ездит) ничего нет. В маршрутках тоже бесплатно станут возить? Ага...

  3. 24.03.2021, 12:37
    Гость: Макар

    Где!? Где выборы!? Мы любим выборы, покажите, где, мы пойдём выбирать. Нам всё равно что, только бы выбрать чего нибудь...

  4. 24.03.2021, 11:03
    Гость: Штурман

    Давно назревшая льгота не пройдет через вето Ед.России так как их главный кормчий твердо придерживается своего принципа "Хватить кошмарить бизнес". Я помню 60-е годы прошлого века когда улицы были полны детей идущих в школу,а сейчас раз,два и нет больше детишек. Неужели откормленные донельзя депутаты и чиновники откажут в таком благородном деле как льготы по транспорту для школьников и не найдут денег на компенсацию перевозчикам? Было бы желание,а отказать найдут причину.

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