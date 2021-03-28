Путин объяснил свое нежелание прививаться от коронавируса на камеру
Президент России Владимир Путин отказался от того, чтобы его вакцинирование прошло в открытом для СМИ режиме, как это делали лидеры ряда других стран, потому что не хотел "обезьянничать".
"Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?", - заявил глава государства в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Ну, наверное, нет, ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно, кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд", - приводит слова президента ТАСС.
При этом Путин так и не сказал, каким препаратом он привился. По его словам, он не называл даже коллегам выбранную вакцину от коронавируса. Ее название знает только лечащий врач главы государства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
1.Зеленский за почти 2 года президентства ничего не украл-не обвинялся в воровстве никем, хотя недоброжелателей пруд пруди и трибун у них для этого предостаточно.
2. Ни один дружбан Зеленского не стал миллиардером.
3.Рост ВВП в 2019 г в Украине , 3,2 %
Теперь напиши на эту тему про своего вождя - вместе "по гы-гы-каем."
― Нет... Он сомнителен... Он сомнителен. Я бы ему не доверял.
про президентскую вакцинацию? По подсказке советников, президент сделал верный ход не стал обезьянничать и делать прививку показно и неизвестно чем. Как раз отсучите кадров породило еще больший интерес и домыслов к президентской вакцинации, а чем он привился то, чего скрывают от народа, какие были побочные эффекты? Потому что многие чинуши после вакцинации были вообще на грани жизни и смерти, валялись с температурой под 40 и с тяжёлыми последствиями для здоровья. Вся журналистская братия и СМИ в РФ и за бугром в поисках ответа всю неделю. А будет еще и продолжение и вторая серия триллера через пару тройку недель ждем второго укольчика. Политикам дуракам на заметку как из мухи можно сделать слона вообще не напрягаясь. Как говорится умный президент мимо ребенка с цветами не пройдет, обязательно остановится, возьмет на руки и поцелует в животик и поправит свой упавший рейтинг, когда в стране огромные проблемы.
на прививке - не дали.
Верно. "Отстаньте от меня, живите уже как-нибудь. А я с друганами буду жить в свое удовольствие. Только ходите на "выборы".