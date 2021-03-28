Путин объяснил свое нежелание прививаться от коронавируса на камеру

15:38 28.03.2021

Президент России Владимир Путин отказался от того, чтобы его вакцинирование прошло в открытом для СМИ режиме, как это делали лидеры ряда других стран, потому что не хотел "обезьянничать".

"Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?", - заявил глава государства в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Ну, наверное, нет, ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно, кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд", - приводит слова президента ТАСС.

При этом Путин так и не сказал, каким препаратом он привился. По его словам, он не называл даже коллегам выбранную вакцину от коронавируса. Ее название знает только лечащий врач главы государства.