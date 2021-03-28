Путин объяснил свое нежелание прививаться от коронавируса на камеру

Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео

Президент России Владимир Путин отказался от того, чтобы его вакцинирование прошло в открытом для СМИ режиме, как это делали лидеры ряда других стран, потому что не хотел "обезьянничать".

"Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?", - заявил глава государства в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Ну, наверное, нет, ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно, кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд", - приводит слова президента ТАСС.

При этом Путин так и не сказал, каким препаратом он привился. По его словам, он не называл даже коллегам выбранную вакцину от коронавируса. Ее название знает только лечащий врач главы государства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.03.2021, 18:38
    Гость: Русский гы-гы

    1.Зеленский за почти 2 года президентства ничего не украл-не обвинялся в воровстве никем, хотя недоброжелателей пруд пруди и трибун у них для этого предостаточно.
    2. Ни один дружбан Зеленского не стал миллиардером.
    3.Рост ВВП в 2019 г в Украине , 3,2 %
    Теперь напиши на эту тему про своего вождя - вместе "по гы-гы-каем."

  3. 28.03.2021, 18:11
    Гость: Ну сколько можно

    про президентскую вакцинацию? По подсказке советников, президент сделал верный ход не стал обезьянничать и делать прививку показно и неизвестно чем. Как раз отсучите кадров породило еще больший интерес и домыслов к президентской вакцинации, а чем он привился то, чего скрывают от народа, какие были побочные эффекты? Потому что многие чинуши после вакцинации были вообще на грани жизни и смерти, валялись с температурой под 40 и с тяжёлыми последствиями для здоровья. Вся журналистская братия и СМИ в РФ и за бугром в поисках ответа всю неделю. А будет еще и продолжение и вторая серия триллера через пару тройку недель ждем второго укольчика. Политикам дуракам на заметку как из мухи можно сделать слона вообще не напрягаясь. Как говорится умный президент мимо ребенка с цветами не пройдет, обязательно остановится, возьмет на руки и поцелует в животик и поправит свой упавший рейтинг, когда в стране огромные проблемы.

  5. 28.03.2021, 17:47
    Гость: остр

    Верно. "Отстаньте от меня, живите уже как-нибудь. А я с друганами буду жить в свое удовольствие. Только ходите на "выборы".

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