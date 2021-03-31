Игорь Стрелков раскритиковал действия силовиков при штурме дома в Мытищах

19:19 31.03.2021

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что при штурме дома в Мытищах силовики действовали непрофессионально, создали угрозу для местных жителей, а также необоснованно применили гранатомет.

«Вот это да-а-а! Вот это я понимаю! Какой боевой все-таки у нас спецназ в СОБРе и Росгвардии... Жаль только, стрелок оказался всего один и какой-то совсем неумелый, а то-бы наши защитники дочиста сожгли не один дом, а весь коттеджный посёлок! То-то радость была-бы для всех!», - написал Стрелков на своей странице в социальной сети.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» он также заявил, что была создана угроза для жизни людей.

«Я считаю, что тот, кто давал команду на штурм и планировал захват, проявил полную служебную некомпетентность. По крайней мере, по тому, что мне известно. По имеющимся данным, я бы не предпринимал никаких штурмов. На мой взгляд, пожар со стрельбой 9-часовой - это бессмысленное явление. Это непрофессионально. Да, он оказал вооружённое сопротивление, но у него не было заложников, никому вокруг не угрожал, не пытался захватить заложников или открыть огонь по жителям окрестных домов», - сказал Стрелков.

По мнению Стрелкова, следовало выбрать другую стратегию: либо заблокировать и ждать, пока Барданов выйдет сам, либо задействовать снайперов. «Скорее всего, в течение суток/двух у него состояние аффекта бы прошло. Вероятно, он сам бы сложил оружие без всякого боя и стрельбы, без всяких пожаров и штурмов. В крайнем случае обсадить его снайперами и ждать, когда он вылезет, если существует опасность, то застрелить. Если бы выбежал, стрелять. Это всё. А действия со стрельбой из гранатомётов боевых. На мой взгляд, никакого обоснования не имели», - сказал он.

Отметим, ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия») назвал операцию силовиков блестящей.

«На самом деле - операция проведена СОБРом Росгвардии блестяще. То, что при таком объёме арсенала, никто из соседей и родственников "стрелка" не пострадал, а потери самого СОБРа ограничились легко ранением (рикошетом), можно смело назвать успехом», – написал он в Telegram.