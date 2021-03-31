Названа стоимость российской COVID-вакцины для животных

17:40 31.03.2021

В апреле должно начаться массовое производство вакцины для животных «Карнивак-Ков». Согласно информации в корпоративном издании Россельхознадзора «Ветеринария и жизнь», две дозы вакцины будут стоить 588 рублей.

Отмечается, что кошек и собак рекомендуется прививать с шестимесячного возраста, а взрослых питомцев - не реже одного раза в год. Для формирования иммунитета потребуется двукратная вакцинация с интервалом 21 сутки, сообщает «Интерфакс».

Разработчик и производитель препарата - Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ" Россельхознадзора).

Напомним, клинические испытания вакцины «Карнивак-Ков» начались в октябре 2020 года. При этом она заявлена как первая в мире вакцина против коронавируса для животных.