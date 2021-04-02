Кремль прокомментировал слова Мединского о «великоросских землях»

15:50 2.04.2021

Проблема исторической принадлежности так называемых великоросских земель, которую поднял помощник президента Владимир Мединский, не стоит на повестке дня Кремля и представляет больше научный интерес, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, на повестке дня нет такого вопроса. Скорее это такие научные изыскания, это не имеет отношения к повестке дня администрации президента», — приводит слова Пескова РБК.

Ранее Мединский, выступая на круглом столе в Совете Федерации, обратился к сенаторам с просьбой подумать, «как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии».

Мединский также отметил, что «войны памяти, схватка с историей происходили и происходят во все времена». Помощник президента предупредил, что «работа по навязыванию западных ценностей» неизбежно приведет к тому, что россияне добровольно захотят «отдать обратно Курилы, Калининград, Карелию и Выборг».