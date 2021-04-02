Кремль прокомментировал слова Мединского о «великоросских землях»

Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский

Проблема исторической принадлежности так называемых великоросских земель, которую поднял помощник президента Владимир Мединский, не стоит на повестке дня Кремля и представляет больше научный интерес, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, на повестке дня нет такого вопроса. Скорее это такие научные изыскания, это не имеет отношения к повестке дня администрации президента», — приводит слова Пескова РБК.

Ранее Мединский, выступая на круглом столе в Совете Федерации, обратился к сенаторам с просьбой подумать, «как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии».

Мединский также отметил, что «войны памяти, схватка с историей происходили и происходят во все времена». Помощник президента предупредил, что «работа по навязыванию западных ценностей» неизбежно приведет к тому, что россияне добровольно захотят «отдать обратно Курилы, Калининград, Карелию и Выборг».

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.04.2021, 20:43
    Гость: Евгений В

    Для сегодняшнего времени - это провокация. Начало процесса положила корявая кремлевская провокация с КРЫМНАШ. Теперь действительно может пойти по цепочке и вернемся к княжествам древней Руси. У лидеров кремлевской власти нет государственного мышления, у них в изобилии только алчность. Да и откуда ему взяться?

  5. 02.04.2021, 20:39
    Гость: Народу принадлежит только право платить налоги

    Все как они хотели, как при царях.
    Или при царях земля принадлежала народу?

Все комментарии (30)
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