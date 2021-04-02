Аналитики сообщили о падении продаж лекарств от гриппа и простуды в России

13:57 2.04.2021

Объем продаж лекарств от гриппа и простуды в РФ с 1 января по 18 марта 2021 года уменьшился на 15% в денежном и на 25% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Об этом говорится в исследовании компании DSM Group, результаты которого цитирует «Коммерсант».

По информации издания, за указанный период 290,1 млн упаковок лекарств на общую сумму 60,4 млрд руб. Подобная динамика нетипична для этого сезона, когда продажи лекарств обычно растут, считают эксперты. В частности, в первые три месяца 2020 года объем продаж медпрепаратов от гриппа и простуды вырос на 18% в денежном выражении и на 7% в количественном.

Глава DSM Group Сергей Шуляк объяснил падение продаж отсутствием резкого увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ в этом году. Причиной этого, по мнению гендиректора сервиса «Мегаптека.ру» Дмитрия Чиркова, стали меры против COVID-19: введение масочного режима, необходимость соблюдать соцдистанцию и отмена массовых мероприятий.

Помимо этого, выросло число вакцинированных от гриппа. По информации Роспотребнадзора, в начале прошлого года таковых было 67 млн человек, а в 2021-м — 85,9 млн.

Заместитель гендиректора сети «Советские аптеки» Михаил Терехин заявил, что многие препараты, в том числе и противовирусные, граждане получили бесплатно для лечения коронавируса и теперь могут использовать их против гриппа и простуды. Также из-за падения доходов на фоне эпидемии россияне стали покупать более дешевые аналоги применяемых ранее препаратов.