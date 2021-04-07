Патрушев: США разрабатывают биооружие вблизи российских границ

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что у России есть веские основания, указывающие на то, что США разрабатывают биооружие в лабораториях вблизи российских и китайских границ.

«Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают форт Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов», - сказал Патрушев в интервью газете «Коммерсантъ».

Также он отметил, что подобные лаборатории расположены «в основном у российских и китайских границ».

При это в 2018 году начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов также рассказывал, что американцы в лаборатории имени Лугара в Грузии могли испытывать на людях высокотоксичный химический препарат, что привело к гибели 73 грузинских граждан.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.04.2021, 23:59
    Гость: Зоя

    Ну и, Патрушев?
    Дальше-то что?
    Продолжишь сопли размазывать?
    Дворянином себя .... почувствовал.

  3. 07.04.2021, 23:34
    Гость: Правильно!

    Гоните всё это зелюковское "рукаводства" в три шеи с пинками под бандеровские задки до самого Львова и будет вам счастье!

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