Патрушев: США разрабатывают биооружие вблизи российских границ

19:09 7.04.2021

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что у России есть веские основания, указывающие на то, что США разрабатывают биооружие в лабораториях вблизи российских и китайских границ.

«Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают форт Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов», - сказал Патрушев в интервью газете «Коммерсантъ».

Также он отметил, что подобные лаборатории расположены «в основном у российских и китайских границ».

При это в 2018 году начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов также рассказывал, что американцы в лаборатории имени Лугара в Грузии могли испытывать на людях высокотоксичный химический препарат, что привело к гибели 73 грузинских граждан.