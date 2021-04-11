Песков рассказал о содержании и подготовке Послания Путина
В ежегодном Послании Федеральному Собранию, с которым Владимир Путин выступит 21 апреля, вероятно, будет идти речь о системных мерах поддержки экономики и социальной сферы, пострадавших от вызванного пандемией кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в в эфире канала "Россия-1".
На вопрос, можно ли считать, что Послание будет иметь постковидный характер, пресс-секретарь президента заметил: "Оно, так или иначе, будет постковидным".
Идет процесс выхода из вызванного коронавирусом кризиса, и непонятно, насколько он будет происходить быстро или будет растянут по времени, продолжил Песков. Но выходить из кризиса надо, надо компенсировать "проседание", которое было и в экономике, и в социальной сфере, пояснил он. "И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию", - цитирует пресс-секретаря президента "Российская газета!.
"Очевидно, что, так или иначе, об этом пойдет речь в Послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году", - раскрыл возможное содержание выступления Песков.
Представитель Кремля рассказал также о подготовке Послания. Президент дописывает речь в день, предшествующий Посланию, или даже в ночь перед ним. В результате некоторые заявления во время оглашения участники подготовки с удивлением слышат вместе с остальными. Бывают ситуации, когда слова президента звучат неожиданно для высокопоставленных чиновников. , рассказал Песков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Писатель? Ни дня без сотни страниц, исписанных мелким почерком? Будущий лауреат Сталинской премии?
Одно удивляет, если он всё сам, то зачем тысячный аппарат? Или он и с них ползарплаты сдирает в свой карман?
Давно не читал и не смотрел послания. Но сейчас радостное предчувствие что это последнее и хочется хорошо посмеяться напоследок. Жду :" Гам надо диверсифицировать экономику! Слезть с нефтегазовой иглы!"
Тут не захочешь рассмеешься!
Ну что, обещания "зарплаты 2700$ к 2018г и пенсии в 45,000 и "пока он у власти пенсионной реформы не будет", 100кв жилья на каждого, Россия войдёт в пятёрку развитых стран" итак далее... мы уже слышали раза три, что теперь? Перепреть оказывается это "кризис" из которого нужно будет ещё как то придумать- как выйти к 2034г.
мог бы сказать проще- "нам край как нужно, что бы вы, в сентябре наших ЕдиноРогов опять помогли в большинство протащить в ГД, а за это я вам опять пообещаю ещё обещаний."
За 20 лет наверное уже можно было понять, если корабль хронически сидит на мели, то не корабль нужно менять а рулевого.
Ситуация абсурдная. Этот рулевой предлагает способ как ему снять корабль с мели- раздать деньги чиновникам и банкирам, и ждать результат.
Причём они этот способ уже 20 лет как из раза в раз практикуют, и предлагают нам "потерпеть".
ерунды и поэтому все останется по-старому. Нужна коренная ломка ельцинской грабительской экономики и без этого все послание гаранта уйдет в свисток.
Почти по Горбачёву.