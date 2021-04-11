Песков рассказал о содержании и подготовке Послания Путина

© KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции

В ежегодном Послании Федеральному Собранию, с которым Владимир Путин выступит 21 апреля, вероятно, будет идти речь о системных мерах поддержки экономики и социальной сферы, пострадавших от вызванного пандемией кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в в эфире канала "Россия-1".

На вопрос, можно ли считать, что Послание будет иметь постковидный характер, пресс-секретарь президента заметил: "Оно, так или иначе, будет постковидным".

Идет процесс выхода из вызванного коронавирусом кризиса, и непонятно, насколько он будет происходить быстро или будет растянут по времени, продолжил Песков. Но выходить из кризиса надо, надо компенсировать "проседание", которое было и в экономике, и в социальной сфере, пояснил он. "И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию", - цитирует пресс-секретаря президента "Российская газета!.

"Очевидно, что, так или иначе, об этом пойдет речь в Послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году", - раскрыл возможное содержание выступления Песков.

Представитель Кремля рассказал также о подготовке Послания. Президент дописывает речь в день, предшествующий Посланию, или даже в ночь перед ним. В результате некоторые заявления во время оглашения участники подготовки с удивлением слышат вместе с остальными. Бывают ситуации, когда слова президента звучат неожиданно для высокопоставленных чиновников. , рассказал Песков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.04.2021, 17:37
    Гость: Вау

    Писатель? Ни дня без сотни страниц, исписанных мелким почерком? Будущий лауреат Сталинской премии?
    Одно удивляет, если он всё сам, то зачем тысячный аппарат? Или он и с них ползарплаты сдирает в свой карман?

  2. 11.04.2021, 17:29
    Гость: Русский

    Давно не читал и не смотрел послания. Но сейчас радостное предчувствие что это последнее и хочется хорошо посмеяться напоследок. Жду :" Гам надо диверсифицировать экономику! Слезть с нефтегазовой иглы!"
    Тут не захочешь рассмеешься!

  3. 11.04.2021, 17:14
    Гость: ABCD

    Ну что, обещания "зарплаты 2700$ к 2018г и пенсии в 45,000 и "пока он у власти пенсионной реформы не будет", 100кв жилья на каждого, Россия войдёт в пятёрку развитых стран" итак далее... мы уже слышали раза три, что теперь? Перепреть оказывается это "кризис" из которого нужно будет ещё как то придумать- как выйти к 2034г.
    мог бы сказать проще- "нам край как нужно, что бы вы, в сентябре наших ЕдиноРогов опять помогли в большинство протащить в ГД, а за это я вам опять пообещаю ещё обещаний."
    За 20 лет наверное уже можно было понять, если корабль хронически сидит на мели, то не корабль нужно менять а рулевого.
    Ситуация абсурдная. Этот рулевой предлагает способ как ему снять корабль с мели- раздать деньги чиновникам и банкирам, и ждать результат.
    Причём они этот способ уже 20 лет как из раза в раз практикуют, и предлагают нам "потерпеть".

  4. 11.04.2021, 17:04
    Гость: Штурман

    ерунды и поэтому все останется по-старому. Нужна коренная ломка ельцинской грабительской экономики и без этого все послание гаранта уйдет в свисток.

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