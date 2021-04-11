Песков рассказал о содержании и подготовке Послания Путина

14:45 11.04.2021

В ежегодном Послании Федеральному Собранию, с которым Владимир Путин выступит 21 апреля, вероятно, будет идти речь о системных мерах поддержки экономики и социальной сферы, пострадавших от вызванного пандемией кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в в эфире канала "Россия-1".

На вопрос, можно ли считать, что Послание будет иметь постковидный характер, пресс-секретарь президента заметил: "Оно, так или иначе, будет постковидным".

Идет процесс выхода из вызванного коронавирусом кризиса, и непонятно, насколько он будет происходить быстро или будет растянут по времени, продолжил Песков. Но выходить из кризиса надо, надо компенсировать "проседание", которое было и в экономике, и в социальной сфере, пояснил он. "И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию", - цитирует пресс-секретаря президента "Российская газета!.

"Очевидно, что, так или иначе, об этом пойдет речь в Послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году", - раскрыл возможное содержание выступления Песков.

Представитель Кремля рассказал также о подготовке Послания. Президент дописывает речь в день, предшествующий Посланию, или даже в ночь перед ним. В результате некоторые заявления во время оглашения участники подготовки с удивлением слышат вместе с остальными. Бывают ситуации, когда слова президента звучат неожиданно для высокопоставленных чиновников. , рассказал Песков.