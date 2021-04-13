Штаб Навального в Пензе решили оштрафовать за работу полиции в выходной
Управление МВД по Пензенской области решило взыскать с организаторов акции 23 января более 800 тысяч рублей за израсходованный бензин и выплаты полицейским за работу в выходной день.
«Областное МВД обратилось в Первомайский районный суд Пензы с требованием возместить почти 900 тыс. рублей. Исковые требования пришли мне и еще одному ответчику, который не относится к штабу, не является даже волонтером, а просто сделал репост», - заявил «Интерфаксу» координатор штаба оппозиционера Алексея Навального Антон Струнин.
Согласно исковым документам, копии которых «Интерфаксу» предоставил Струнин, 838 402 рубля было потрачено полицией на компенсацию сотрудникам за работу в выходной день. Затраты на бензин при этом составили 45 232 рубля. Общий ущерб МВД оценивает в 883 634 рубля.
Расходы полиция намерена возместить в рамках дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 20.2. КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).
При этом Струнин отметил, что «полиция и так получает финансирование из наших налогов, странно воспринимать их работу как дополнительную платную услугу».
Комментарии читателей Оставить комментарий
А могли бы "мухой" сжечь этот гадюшник Навального. Но не сделали, ибо хотят и дальше бесить народ.
что Вы доросли до своих лет, а в голове - каша.
Полиция работает круглосуточно.
Но полицейские - нет. Они меняются сменами.
На внеплановые мероприятия вызывают отдыхающие смены.
Это оплачивается.
В полиции всех стран (и даже у вас) были и есть платные услуги.
У вас там придумали новый мемасик - "позднее зажигание"?
#позднеезажигание - крутяк! Вы там монстры.
А воров куда в вашем расписании? Ведь прямо просится:" Не обьяснил откуда в Панамском офшоре 2 млрд, долл-туда то!, Не обьяснил почему унитазные ершики по 60 тыс.руб-туда то!
Допиши, не оставляй незавершенку!