Штаб Навального в Пензе решили оштрафовать за работу полиции в выходной

13:00 13.04.2021

Управление МВД по Пензенской области решило взыскать с организаторов акции 23 января более 800 тысяч рублей за израсходованный бензин и выплаты полицейским за работу в выходной день.

«Областное МВД обратилось в Первомайский районный суд Пензы с требованием возместить почти 900 тыс. рублей. Исковые требования пришли мне и еще одному ответчику, который не относится к штабу, не является даже волонтером, а просто сделал репост», - заявил «Интерфаксу» координатор штаба оппозиционера Алексея Навального Антон Струнин.

Согласно исковым документам, копии которых «Интерфаксу» предоставил Струнин, 838 402 рубля было потрачено полицией на компенсацию сотрудникам за работу в выходной день. Затраты на бензин при этом составили 45 232 рубля. Общий ущерб МВД оценивает в 883 634 рубля.

Расходы полиция намерена возместить в рамках дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 20.2. КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

При этом Струнин отметил, что «полиция и так получает финансирование из наших налогов, странно воспринимать их работу как дополнительную платную услугу».