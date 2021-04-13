Штаб Навального в Пензе решили оштрафовать за работу полиции в выходной

Управление МВД по Пензенской области решило взыскать с организаторов акции 23 января более 800 тысяч рублей за израсходованный бензин и выплаты полицейским за работу в выходной день.

«Областное МВД обратилось в Первомайский районный суд Пензы с требованием возместить почти 900 тыс. рублей. Исковые требования пришли мне и еще одному ответчику, который не относится к штабу, не является даже волонтером, а просто сделал репост», - заявил «Интерфаксу» координатор штаба оппозиционера Алексея Навального Антон Струнин.

Согласно исковым документам, копии которых «Интерфаксу» предоставил Струнин, 838 402 рубля было потрачено полицией на компенсацию сотрудникам за работу в выходной день. Затраты на бензин при этом составили 45 232 рубля. Общий ущерб МВД оценивает в 883 634 рубля.

Расходы полиция намерена возместить в рамках дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 20.2. КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

При этом Струнин отметил, что «полиция и так получает финансирование из наших налогов, странно воспринимать их работу как дополнительную платную услугу».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.04.2021, 16:05
    Гость: Жирик и Полнолуние

    А могли бы "мухой" сжечь этот гадюшник Навального. Но не сделали, ибо хотят и дальше бесить народ.

  2. 13.04.2021, 15:57
    Гость: Бред, это то,

    что Вы доросли до своих лет, а в голове - каша.
    Полиция работает круглосуточно.
    Но полицейские - нет. Они меняются сменами.
    На внеплановые мероприятия вызывают отдыхающие смены.
    Это оплачивается.

  3. 13.04.2021, 15:53
    Гость: хочет создать прицедент

    В полиции всех стран (и даже у вас) были и есть платные услуги.

  4. 13.04.2021, 15:52
    Гость: позднее зажигание

    У вас там придумали новый мемасик - "позднее зажигание"?
    #позднеезажигание - крутяк! Вы там монстры.

  5. 13.04.2021, 15:50
    Гость: Русский ИВС

    А воров куда в вашем расписании? Ведь прямо просится:" Не обьяснил откуда в Панамском офшоре 2 млрд, долл-туда то!, Не обьяснил почему унитазные ершики по 60 тыс.руб-туда то!
    Допиши, не оставляй незавершенку!

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