МВД выдвинуло ультиматум странам СНГ из-за нелегальных мигрантов

15:23 16.04.2021

МВД России потребовало от стран СНГ до 15 июня забрать своих граждан, которые находятся в стране на нелегальном положении. В противном случае Москва примет меры вплоть до закрытия границ. Об этом на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

"Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна. Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - приводит его слова "Интерфакс".

Замминистра рекомендовал заняться этой проблемой с помощью СМИ и "блогеров местных государств", а также пообещал, что "никакой правоприменительной практики" за нарушение миграционных режимов к нелегалам применяться не будет.

В начале апреля в МВД России заявили о готовящемся законопроекте, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения. Меры административного воздействия в отношении данных граждан не будут применяться, а ранее принятые - отменят.