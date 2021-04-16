МВД выдвинуло ультиматум странам СНГ из-за нелегальных мигрантов

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МВД России потребовало от стран СНГ до 15 июня забрать своих граждан, которые находятся в стране на нелегальном положении. В противном случае Москва примет меры вплоть до закрытия границ. Об этом на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой. 

"Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна. Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - приводит его слова "Интерфакс".

Замминистра рекомендовал заняться этой проблемой с помощью СМИ и "блогеров местных государств", а также пообещал, что "никакой правоприменительной практики" за нарушение миграционных режимов к нелегалам применяться не будет.

В начале апреля в МВД России заявили о готовящемся законопроекте, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения. Меры административного воздействия в отношении данных граждан не будут применяться, а ранее принятые - отменят.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.04.2021, 21:15
    Гость: русский Петр

    Настоящий гнойник намного ближе. Он находится в самом сердце России.
    Вовсе не граждане самостийной Украины грабят русский народ, а твои соплеменники с родственниками в США и Израиле.
    Именно твоим соплеменникам и выгодно стравливать славянские народы.

  3. 16.04.2021, 19:42
    Гость: stalker

    Ну и чему верить ? Сначала в МВД инициируют вопрос о легализации всех незаконных мигрантов, не смотря на имеющиеся нарушения миграционного законодательства. Теперь заявляют о высылке из страны этих мигрантов. Не пора и уже разобраться окончательно в этом вопросе ? Не пора ли вводить визовый режим с теми же странами Средней Азии, чьи граждане у нас уже давно прописались в огромном количестве. Сейчас где их только нет. Нам заявляют, что без них экономика страны рухнет. Позвольте вопрос. А почему в советские годы мы в РСФСР как-то обходились своими силами без помощи мигрантов ? Тогда и предприятий на территории республики было больше, строительных организаций тоже, но такого количества выходцев с юга не было замечено. Значит дело не только и не столько в недостатке рабочих рук, а в чем то еще другом.

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© KM.RU, Артем Чернов
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