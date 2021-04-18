Ущерб сельскому хозяйству от водной блокады Крыма превысил 200 млрд рублей
Ущерб, который понес агропромышленный комплекс Крыма в результате водной блокады полуострова со стороны Украины, по предварительной оценке, превысил 200 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Республики Крым.
Представитель министерства напомнил, что полуостров относится к зоне рискованного земледелия. Собственные ресурсы пресной воды в Крыму весьма малы, а из-за засушливого климата посевы нуждаются в искусственном орошении. План водопользования на 2014 год предполагал подачу 685,4 млн куб. м воды, в том числе из Северо-Крымского канала, что обеспечивало орошение на площади 141,4 тыс. га.
Прекращение подачи воды по Северо-Крымскому каналу существенно повлияло на урожайность, объем производства сельхозпродукции и доходность предприятий отрасли. "Из-за прекращения гарантированного орошения практически полностью из севооборота исключены влагозависимые культуры - кукуруза, рис, соя. Значительно сокращены объемы производства овощей открытого грунта", - отметили в министерстве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Кто как обзывается - тот так и называется"
Что-то из той же серии.
Отличное предложение. В чем проблема, кто не дает?
Возможный сценарий среди многих - но крайне маловероятный в нынешних обстоятельствах. Никаких предпосылок для его реализации сейчас не просматривается. Но мечтать не вредно. Особенно с пивом на диване.
В Крыму при украинской власти совершенно ничего не делалось по водной проблеме. Все, что досталось от СССР эксплуатировалось на износ. Впрочем не только в Крыму. Денежные средства от туризма выкачивались в Киев и не на что было проводить даже текущие ремонты. Огромные объемы воды утекали из водопроводов в неизвестность плюс самовольные незаконные врезки. Катастрофа назревала с каждым годом. Украинские власти вели себя как временщики, после которых выжженная пустыня. С таким государством нам крымчанам не по пути.
Упс! Так утилизация проекта "Новороссия" и стала главной победой Украины в 14-15 годах. У России была цель, и она осталась не достигнутой военным путем - это и называется в военном деле поражением. У Украины в то время в конфликте была сверхзадача не допустить реализации Новороссии - и она её выполнила. Победа - это достижение цели. Цена победы - второй вопрос.