Ущерб сельскому хозяйству от водной блокады Крыма превысил 200 млрд рублей

20:03 18.04.2021

Ущерб, который понес агропромышленный комплекс Крыма в результате водной блокады полуострова со стороны Украины, по предварительной оценке, превысил 200 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Республики Крым.

Представитель министерства напомнил, что полуостров относится к зоне рискованного земледелия. Собственные ресурсы пресной воды в Крыму весьма малы, а из-за засушливого климата посевы нуждаются в искусственном орошении. План водопользования на 2014 год предполагал подачу 685,4 млн куб. м воды, в том числе из Северо-Крымского канала, что обеспечивало орошение на площади 141,4 тыс. га.

Прекращение подачи воды по Северо-Крымскому каналу существенно повлияло на урожайность, объем производства сельхозпродукции и доходность предприятий отрасли. "Из-за прекращения гарантированного орошения практически полностью из севооборота исключены влагозависимые культуры - кукуруза, рис, соя. Значительно сокращены объемы производства овощей открытого грунта", - отметили в министерстве.