10 дипломатов США вышлют из России в течение месяца
До 21 мая 2021 года десять американских дипломатов должны покинуть Россию. Все они были объявлены персонами нон грата.
В сообщении МИД России указывается, что данное решение было принято в качестве зеркального ответа на «враждебные действия американской стороны» против российских дипломатов в посольстве и генконсульстве России в США.
Как заявили в ведомстве, соответствующую ноту вручили заместителю американского посла Бартлу Горману (ранее он был вызван в МИД).
Также в МИД России заявили, что в ближайшее время предпримут и другие шаги «в рамках анонсированного комплекса ответных мер на последнюю волну незаконных антироссийских санкций США».
Комментарии читателей Оставить комментарий
заставил вздрогнуть весь мир. Это вам не дипломатов Лазурного берега выдворять, где внучата резвятся под надзором спецназовцев НАТО.
только что прочитал что чехи требуют тоже самого-уравнять численность диппредставительств Чехии и России И это вызвало праведный гнев представителе МИДа России и наших уважаемых читателей-писателей Вы уж ребята определитесь-надо уравнивать или это плохо
Отмороженным бандерам и цивилизованным нацикам послали смачный привет от обнулённого!
Походу, заморозили счета обнулённого амеры. Давно пора.
История постепенно доказывает правоту коммунистов и Советской власти. Где теперь эти крики:"Мир! Дружба! Жвачка!"?!... Они канули в лету. Наступило прозрение. И никакими словами о "партнерах" невозможно завуалировать ту истину, которая существует. Очень хорошо, что выслали, значит еще есть силы быть самостоятельными, значит еще не стали рабами, как многие другие. Что будет дальше?... Это пока скрыто туманом истории...