10 дипломатов США вышлют из России в течение месяца

19:16 21.04.2021

До 21 мая 2021 года десять американских дипломатов должны покинуть Россию. Все они были объявлены персонами нон грата.

В сообщении МИД России указывается, что данное решение было принято в качестве зеркального ответа на «враждебные действия американской стороны» против российских дипломатов в посольстве и генконсульстве России в США.

Как заявили в ведомстве, соответствующую ноту вручили заместителю американского посла Бартлу Горману (ранее он был вызван в МИД).

Также в МИД России заявили, что в ближайшее время предпримут и другие шаги «в рамках анонсированного комплекса ответных мер на последнюю волну незаконных антироссийских санкций США».