Минпросвещения проверит все учебники после критики Путина

21:09 25.04.2021

Министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал, что ведомство проведет анализ учебников после того, как в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поднял тему их составления.

"Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников", - цитирует Кравцова "Интерфакс".

Выступая в среду, 21 арпеля, с посланием Федеральному собранию, Путин заявил: "До сих пор еще, знаете, открываю некоторые школьные учебники, с удивлением смотрю, что там написано, как будто не про нас".

Он привели в пример учебники, в которых написано "что угодно, и о "втором фронте", только про Сталинградскую битву ничего не сказано".