Минпросвещения проверит все учебники после критики Путина

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Министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал, что ведомство проведет анализ учебников после того, как в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поднял тему их составления.

"Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников", - цитирует Кравцова "Интерфакс".

Выступая в среду, 21 арпеля, с посланием Федеральному собранию, Путин заявил: "До сих пор еще, знаете, открываю некоторые школьные учебники, с удивлением смотрю, что там написано, как будто не про нас".

Он привели в пример учебники, в которых написано "что угодно, и о "втором фронте", только про Сталинградскую битву ничего не сказано".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.04.2021, 00:24
    Гость: Андрей Хабаровский

    Для начала необходимо проверить всё минпросвещения на вменяемость и адекватность.

  3. 26.04.2021, 00:22
    Гость: Я за этот год пандемии

    прочитал все учебники младшего внука. Сказать что я был в злобе, это очень мягко. Я сам ему стал читать историю, обществоведение, литературу и др. и он стал учиться на одни 5(пятёрки), окромя, когда сачканёт и получит 2-ку. Но по заведённому правилу он её исправляет сразу же минимум на 5-ки.
    Видать, учителя тоже понимают гнусность нынешних учебников, которые в большинстве просто переведены с иностранного, скорее всего, с английского и порою так, как, примерно, переводит Яндекс.
    Кстати, где-то в начале 2-й четверти родители класса стали гоношиться писать жалобу на историчку, за излишнюю строгость и поголовные 2-ки, и подключить к этому дочку, мать младшего внука, т.к. она помимо активности ещё и умеет разговаривать, как-никак директриса. Но она им, - но мой то на одни 5-ки учится, не могу.

  4. 26.04.2021, 00:16
    Гость: простите, а ЭТО

    + учителя истории согласовали через РОНО в горкоме партии.+
    из ЛИЧНОГО ОПЫТА?

    Ещё скажите что учитель истории должен был состоять в КПСС))))
    Учитель в СССР не имел права нести отсебятину,был единый учебник.

  5. 26.04.2021, 00:14
    Гость: Доцен

    Только сейчас решили проверить российские учебники? А что же эти идиоты в министерстве высшего и среднего образования раньше их вообще не проверяли и не знали что в школы поступает? Юморист Задорнов давно насмехался над новыми учебниками и идиотскими заданиями по ЕГЭ которые ему присылали ученики и их возмущенные родители. Но это же не президент и даже не чинуша а юморист может сам их придумал для концерта. Он их даже отсылал в министерство, но никакой реакции это же не президент. А учебники составляют те кто хотят уничтожить Россию, чтобы дети тупыми росли. Внедряют дистанционку по западным лекалам, там то давно общество на классы поделено на господ и рабов и школы соответствующие платные для богатых а общие бесплатные для нищих где готовят только будущую обслугу поваров и официантов. И эти убогие программы и учебники внедряют в РФ в рамках школьной реформы.

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