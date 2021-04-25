Путин наградил Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Жириновский © KM.RU, Филипп Киреев

Президент России Владимир Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который сегодня, 25 апреля, отмечает 75-летний юбилей, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Он награжден «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность», говорится в тексте указа.

наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Жириновского Владимира Вольфовича – депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководителя фракции Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России в Государственной Думе.

Владимир Жириновский - депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации всех созывов (с 12 декабря 1993 года), руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.04.2021, 18:59
    Гость: Евгений В

    А про Зюганова забыл? Обидится. Эта пара главные путинские опричники от оппозиции.

  3. 25.04.2021, 18:56
    Гость: Ха-фактически призывает провести

    в стране декоммунизацию.=
    Фактически де-коммунизация и ползучая де-советизация продолжается в РФ
    30 лет.

Все комментарии (31)
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