Путин наградил Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством»

11:35 25.04.2021

Президент России Владимир Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который сегодня, 25 апреля, отмечает 75-летний юбилей, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Он награжден «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность», говорится в тексте указа.

наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Жириновского Владимира Вольфовича – депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководителя фракции Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России в Государственной Думе.

Владимир Жириновский - депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации всех созывов (с 12 декабря 1993 года), руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе.