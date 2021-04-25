Путин наградил Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который сегодня, 25 апреля, отмечает 75-летний юбилей, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Он награжден «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность», говорится в тексте указа.
наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Жириновского Владимира Вольфовича – депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководителя фракции Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России в Государственной Думе.
Владимир Жириновский - депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации всех созывов (с 12 декабря 1993 года), руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Интересный человек...говорит много...иногда разумно. ..не слушает никто...
А про Зюганова забыл? Обидится. Эта пара главные путинские опричники от оппозиции.
в стране декоммунизацию.=
Фактически де-коммунизация и ползучая де-советизация продолжается в РФ
30 лет.
прихлебателям власти надо сразу давать героя
сказал он, глядя в зеркало.