Прокуратура запросила для экс-полицейских по делу Голунова от 7 до 16 лет

Гособвинение просит приговорить бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, на сроки лишения свободы от 7 до 16 лет.

Также прокурор попросил удовлетворить иск Голунова на сумму 5 млн рублей, которые тот намерен направить на благотворительность, сообщает ТАСС.

Журналист Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков в июне 2019 года. Позже обвинения с журналиста были сняты, его признали потерпевшим. В отношении экс-полицейских утверждено обвинительное заключение по уголовным статьям: преступление, совершенное организованной группой (ст. 35 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ), незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК РФ), отмечает "Коммерсант".

В начале марта Иван Голунов опубликовал полное видео своего задержания. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как силовики выслеживают журналиста от его дома, а позже задерживают и подбрасывают наркотики.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.04.2021, 21:56
    Гость: Красный -> Просто так

    Надо дать им всем на полную катушку! И чтобы отсидели свои сроки от звонка до звонка! Пусть даже для других это наукой не станет, но они будут со страхом это делать и хорошо знать, в каком государстве они проживают, будут понимать, что за них никто никогда не вступится, что их будут только использовать. Это весьма полезно для осознания людьми сути капитализма и буржуазии, для формирования их мировоззрения.

  2. 27.04.2021, 20:20
    Гость: всё пропало

    Писец это же сколько дармоедов ничего неделателей, награда нашла"героев".

  4. 27.04.2021, 19:28
    Гость: Просто так

    по своей личной инициативе начальник отдела по наркоте не будет заниматься разработкой и подбрасыванием человеку, который не попадал в поле зрения оперов. Тут явно кто-то настойчиво попросил. Это или вышестоящее начальство или старшие братья.
    Есть и ещё один аспект этого. Те, кто попросил не будут просить того, кто в подобном не был замечен. Судя по всему, этот бывший нач. отдела по наркоте в подобном был далеко не новичок и его подобные похождения были не просто известны, но и задокументированы.
    Жалеть всю эту гоп-компанию никто не будет, но и наукой для других этот суд не будет, потому как начальству нужны показатели, которые исходят от самого первого начальника.

  5. 27.04.2021, 19:07
    Гость: С.Б.- повторюсь, кричать "Уходи!" не буду, альтернативой

    Гаранту есть Сорос. Но, то что Гарант НЕ УМЕН-ФАКТ! Вместо раскулачивания олигархов, он 20 лет назад сказал опричникам-"Да вы сами обогащайтесь!". Вот они и начали.

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