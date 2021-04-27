Прокуратура запросила для экс-полицейских по делу Голунова от 7 до 16 лет
Гособвинение просит приговорить бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, на сроки лишения свободы от 7 до 16 лет.
Также прокурор попросил удовлетворить иск Голунова на сумму 5 млн рублей, которые тот намерен направить на благотворительность, сообщает ТАСС.
Журналист Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков в июне 2019 года. Позже обвинения с журналиста были сняты, его признали потерпевшим. В отношении экс-полицейских утверждено обвинительное заключение по уголовным статьям: преступление, совершенное организованной группой (ст. 35 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ), незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК РФ), отмечает "Коммерсант".
В начале марта Иван Голунов опубликовал полное видео своего задержания. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как силовики выслеживают журналиста от его дома, а позже задерживают и подбрасывают наркотики.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Надо дать им всем на полную катушку! И чтобы отсидели свои сроки от звонка до звонка! Пусть даже для других это наукой не станет, но они будут со страхом это делать и хорошо знать, в каком государстве они проживают, будут понимать, что за них никто никогда не вступится, что их будут только использовать. Это весьма полезно для осознания людьми сути капитализма и буржуазии, для формирования их мировоззрения.
Писец это же сколько дармоедов ничего неделателей, награда нашла"героев".
эт точно.
по своей личной инициативе начальник отдела по наркоте не будет заниматься разработкой и подбрасыванием человеку, который не попадал в поле зрения оперов. Тут явно кто-то настойчиво попросил. Это или вышестоящее начальство или старшие братья.
Есть и ещё один аспект этого. Те, кто попросил не будут просить того, кто в подобном не был замечен. Судя по всему, этот бывший нач. отдела по наркоте в подобном был далеко не новичок и его подобные похождения были не просто известны, но и задокументированы.
Жалеть всю эту гоп-компанию никто не будет, но и наукой для других этот суд не будет, потому как начальству нужны показатели, которые исходят от самого первого начальника.
Гаранту есть Сорос. Но, то что Гарант НЕ УМЕН-ФАКТ! Вместо раскулачивания олигархов, он 20 лет назад сказал опричникам-"Да вы сами обогащайтесь!". Вот они и начали.