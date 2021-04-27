Прокуратура запросила для экс-полицейских по делу Голунова от 7 до 16 лет

17:47 27.04.2021

Гособвинение просит приговорить бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, на сроки лишения свободы от 7 до 16 лет.

Также прокурор попросил удовлетворить иск Голунова на сумму 5 млн рублей, которые тот намерен направить на благотворительность, сообщает ТАСС.

Журналист Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков в июне 2019 года. Позже обвинения с журналиста были сняты, его признали потерпевшим. В отношении экс-полицейских утверждено обвинительное заключение по уголовным статьям: преступление, совершенное организованной группой (ст. 35 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ), незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК РФ), отмечает "Коммерсант".

В начале марта Иван Голунов опубликовал полное видео своего задержания. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как силовики выслеживают журналиста от его дома, а позже задерживают и подбрасывают наркотики.