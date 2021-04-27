Вице-премьер Хуснуллин заявил, что в России избыточное число регионов
На организованном Высшей школой экономики круглом столе «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски» вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что нынешний принцип административно-территориального деления России является «неправильным» и стране не нужно такое колличество регионов.
«Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», - цитирует слова Хуснуллина РБК. При этом он отметил, что эти слова являются лишь «мнением», а не официальной позицией, согласованной с правительством.
Хуснуллин считает, что такие регионы, как Еврейская автономная область, необходимо объединять с соседями, «и пусть губернаторы ими занимаются».
«У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы», - сказал он.
Также Хуснуллин заявил, что не нужны и 20 тысяч муниципальных образований. «Мы в стратегии "Агрессивного развития инфраструктуры" обсуждали - 21 основная агломерация и точка роста и 3000 опорных пунктов межрегиональных. <...> Концентрации нужно делать на точки роста. Весь мир этим путем идет, мы ничего здесь нового не придумали», - сказал вице-премьер.
При этом в 2020 году сам Хуснуллин называл предложения об объединении российских регионов «провокационными».
«Ничего объединять не надо. На сегодняшний день те, кто хотят работать, имеют все возможности: нацпроекты есть, структура управления есть. Надо находить пути взаимодействия», - говорил он в первом интервью, данном после назначения на пост вице-премьера.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время" - ай-ай, какие негодяи, эти губернаторы! Время у Хуснуллина занимают!
"не нужны и 20 тысяч муниципальных образований...21 основная агломерация и точка роста и 3000 опорных пунктов межрегиональных" - он что, дурак? - Нет, он враг государства.
Ау, ФСБ: вражеский агент в кресле премьера!
То одному оказалось, что в России много часовых поясов, то другой внезапно озадачился тем, что в России много регионов...
Господи, откуда они только берутся только?
Вполне вероятно, власть решила что настало нужное время и можно приступить к очередной фазе ликвидации России.
Вся эта история мне напомнила старый анекдот про Брежнева:
Брежнев даёт приемнику три конверта и говорит:
- Вот тебе три конверта. Если будет плохо - открой 1-ый конверт. Если будет очень плохо - открой 2- ой конверт. А если будет совсем плохо - открой 3-ий конверт.
настали плохие времена, приемник открывает первый конверт -"Вали на меня"
Настали очень плохие времена, открывает 2-й конверт. Там написано: "Делай модернизацию, укрупняй и сращивай регионы"
Настали совсем плохие времена,открывает 3-й конверт. "Готовь три конверта и оставляй их своему приемнику".
Хуснуллин просто чинуша, обычный функционер режима. Полагаю, он озвучивает не свои идеи. Обычная "говорящая голова" через которую власть делает вброс идеи, а потом смотрит на реакцию электоральных лохов.
Достаточно вспомнить "обнуляшки", тогда в роли говорящей головы сделавшей нужный власти вброс выступила известная аэрокосмическая старушка.
Такая лукавая система позволяет власти дистанцироваться от озвучивания идей, мол мы тут не причём, это всё чиновники.
У русских все время переезды, перестановки, революции и прочее. Но толку мало. А у тех, кто хочет работать - ничего подобного нет. И дело спорится.