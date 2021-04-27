Вице-премьер Хуснуллин заявил, что в России избыточное число регионов

На организованном Высшей школой экономики круглом столе «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски» вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что нынешний принцип административно-территориального деления России является «неправильным» и стране не нужно такое колличество регионов.

«Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», - цитирует слова Хуснуллина РБК. При этом он отметил, что эти слова являются лишь «мнением», а не официальной позицией, согласованной с правительством.

Хуснуллин считает, что такие регионы, как Еврейская автономная область, необходимо объединять с соседями, «и пусть губернаторы ими занимаются».

«У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы», - сказал он.

Также Хуснуллин заявил, что не нужны и 20 тысяч муниципальных образований. «Мы в стратегии "Агрессивного развития инфраструктуры" обсуждали - 21 основная агломерация и точка роста и 3000 опорных пунктов межрегиональных. <...> Концентрации нужно делать на точки роста. Весь мир этим путем идет, мы ничего здесь нового не придумали», - сказал вице-премьер.

При этом в 2020 году сам Хуснуллин называл предложения об объединении российских регионов «провокационными».

«Ничего объединять не надо. На сегодняшний день те, кто хотят работать, имеют все возможности: нацпроекты есть, структура управления есть. Надо находить пути взаимодействия», - говорил он в первом интервью, данном после назначения на пост вице-премьера.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.04.2021, 01:27
    Гость: Враг уже в доме

    "он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время" - ай-ай, какие негодяи, эти губернаторы! Время у Хуснуллина занимают!

    "не нужны и 20 тысяч муниципальных образований...21 основная агломерация и точка роста и 3000 опорных пунктов межрегиональных" - он что, дурак? - Нет, он враг государства.

    Ау, ФСБ: вражеский агент в кресле премьера!

  2. 28.04.2021, 00:09
    Гость: Димитрий

    То одному оказалось, что в России много часовых поясов, то другой внезапно озадачился тем, что в России много регионов...
    Господи, откуда они только берутся только?

  3. 28.04.2021, 00:03
    Гость: ABCD

    Вполне вероятно, власть решила что настало нужное время и можно приступить к очередной фазе ликвидации России.

  4. 28.04.2021, 00:03
    Гость: ABCD

    Вся эта история мне напомнила старый анекдот про Брежнева:
    Брежнев даёт приемнику три конверта и говорит:
    - Вот тебе три конверта. Если будет плохо - открой 1-ый конверт. Если будет очень плохо - открой 2- ой конверт. А если будет совсем плохо - открой 3-ий конверт.
    настали плохие времена, приемник открывает первый конверт -"Вали на меня"
    Настали очень плохие времена, открывает 2-й конверт. Там написано: "Делай модернизацию, укрупняй и сращивай регионы"
    Настали совсем плохие времена,открывает 3-й конверт. "Готовь три конверта и оставляй их своему приемнику".
    Хуснуллин просто чинуша, обычный функционер режима. Полагаю, он озвучивает не свои идеи. Обычная "говорящая голова" через которую власть делает вброс идеи, а потом смотрит на реакцию электоральных лохов.
    Достаточно вспомнить "обнуляшки", тогда в роли говорящей головы сделавшей нужный власти вброс выступила известная аэрокосмическая старушка.
    Такая лукавая система позволяет власти дистанцироваться от озвучивания идей, мол мы тут не причём, это всё чиновники.

  5. 27.04.2021, 22:59
    Гость: Расширить и углубить /неудачник Горби/

    У русских все время переезды, перестановки, революции и прочее. Но толку мало. А у тех, кто хочет работать - ничего подобного нет. И дело спорится.

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