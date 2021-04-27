Вице-премьер Хуснуллин заявил, что в России избыточное число регионов

20:06 27.04.2021

На организованном Высшей школой экономики круглом столе «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски» вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что нынешний принцип административно-территориального деления России является «неправильным» и стране не нужно такое колличество регионов.

«Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», - цитирует слова Хуснуллина РБК. При этом он отметил, что эти слова являются лишь «мнением», а не официальной позицией, согласованной с правительством.

Хуснуллин считает, что такие регионы, как Еврейская автономная область, необходимо объединять с соседями, «и пусть губернаторы ими занимаются».

«У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы», - сказал он.

Также Хуснуллин заявил, что не нужны и 20 тысяч муниципальных образований. «Мы в стратегии "Агрессивного развития инфраструктуры" обсуждали - 21 основная агломерация и точка роста и 3000 опорных пунктов межрегиональных. <...> Концентрации нужно делать на точки роста. Весь мир этим путем идет, мы ничего здесь нового не придумали», - сказал вице-премьер.

При этом в 2020 году сам Хуснуллин называл предложения об объединении российских регионов «провокационными».

«Ничего объединять не надо. На сегодняшний день те, кто хотят работать, имеют все возможности: нацпроекты есть, структура управления есть. Надо находить пути взаимодействия», - говорил он в первом интервью, данном после назначения на пост вице-премьера.