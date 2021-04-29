Членам ФБК* грозит до 4 лет тюрьмы по статье основателя секты «бога Кузи»

Алексею Навальному, директору Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан Минюстом иноагентом) Ивану Жданову и бывшему главе штабов Навального Леониду Волковову грозит до 4 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание религиозного или общественного объединения, посягающего на личность и права граждан).

Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, опубликованный на сайте ФБК*.

Отмечается, что новое уголовное дело упоминается в материалах дела о признании организации экстремистской, по которому проходит Алексей Навальный.

В соответствии с УК ч. 1 ст. 239 предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, летом 2018 года лидер секты Андрей Попов («бог Кузя») был приговорен к 5 годам лишения свободы. Его судили в том числе и по ч.1 ст. 239, а также по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой). Позже Мосгорсуд сократил ему срок, в 2019 году Попов вышел на свободу.

Ранее сообщалось, что материалы по иску прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремистской организацией получили гриф «секретно» и будут рассмотрены в закрытом режиме.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 29.04.2021, 21:07
    Гость: Походу,

    в отместку Вован решил Навального в тюряге сгноить.
    Только, ведь, это плохо кончится. Для Вована.

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© KM.RU, Илья Шабардин
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