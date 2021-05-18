Основателю движения «За новый социализм» Платошкину запросили 6 лет колонии

Во вторник, 18 мая, сторона обвинения запросила в Гагаринском районном суде Москвы основателю движения «За новый социализм» Николаю Платошкину наказание в виде шести лет колонии общего режима. 

В своем последнем слове лидер движения «За новый социализм» обратился к своим родителям. «Я не буду обращаться к моим обвинителям, хочу обратится к папе. Пап, вы дождитесь только меня, но, если не сможете, вас будет кому похоронить», — приводит его слова Znak.com.

Приговор огласят в 13:00 часов в среду, 19 мая.

В отношении Николая Платошкина было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 212 («Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков») и статьей 207.1 («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») УК РФ. 

В Следственном комитете считают, что оппозиционный политик распространял недостоверную информацию о коронавирусной инфекции и призывал к сопротивлению решениям властей, которые ввели ограничения из-за пандемии коронавируса.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.05.2021, 01:12
    Гость: Не по судимому, - по судьям плачут нары,

    Особенно по тем, кто им карать велит:
    По несменяемому, скажем, Вальдемару
    Не просто даже плачут, а навзрыд
    Все 20 с лишним лет, в течение которых
    Над правдорубами при нём глумятся воры!

  2. 19.05.2021, 01:05
    Гость: World

    Судя по влиянию Платошкина на инкринируемые ему нарушениях - если только по описаному составу - что то здесть не так
    Явно
    За Новый социализм выступал ? Сначало надо точно определить этот Новый социализм . Может этот социалтзм есть наподобие Швейцарского )))))) или с Долевым участием граждан в экономических и финансовых процессах.
    Ну тогда и весь колектив вместе с форумами КМ нужно посадить И даже Соловьева с выстпающими экспертами.
    А недостоверная информация о коронавирусной инфекции так это знаете - на счет Ултрафиолета в кваотирах . Почему об этом Кремль молчит.
    И пояснение почему вроде справились . - это по может от Аптечек на случаях ЯО при СССР
    Наверно ппотому что не хотят Этого Нового Социализма.
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    Нужно подоплеку знать тогда только можно объективно оценивать деятельность Платошкина.

  5. 19.05.2021, 00:15
    Гость: однозначно

    Платошкин опасен для власти,ибо знает теорию и практику революционного движения и революционной борьбы.Он идейный борец,таких люди арестами не сломить,история это неоднократно подтверждала .В его аресте, по доносу некого ублюдка,власть показала своё слабоумие.

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