Основателю движения «За новый социализм» Платошкину запросили 6 лет колонии

22:23 18.05.2021

Во вторник, 18 мая, сторона обвинения запросила в Гагаринском районном суде Москвы основателю движения «За новый социализм» Николаю Платошкину наказание в виде шести лет колонии общего режима.

В своем последнем слове лидер движения «За новый социализм» обратился к своим родителям. «Я не буду обращаться к моим обвинителям, хочу обратится к папе. Пап, вы дождитесь только меня, но, если не сможете, вас будет кому похоронить», — приводит его слова Znak.com.

Приговор огласят в 13:00 часов в среду, 19 мая.

В отношении Николая Платошкина было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 212 («Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков») и статьей 207.1 («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») УК РФ.

В Следственном комитете считают, что оппозиционный политик распространял недостоверную информацию о коронавирусной инфекции и призывал к сопротивлению решениям властей, которые ввели ограничения из-за пандемии коронавируса.