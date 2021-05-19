НЛМК отменяет доплаты по больничным для невакцинированных сотрудников
С 1 июня текущего года сталелитейная группа НЛМК Владимира Лисина прекратит делать доплаты до уровня должностного оклада по больничным листам сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к компании источники. В самой НЛМК также подтвердили, что «доплата была введена в начале пандемии как мера экстренного реагирования». «В настоящее время необходимости в ней нет», - сказали РБК в НЛМК.
В настоящее время НЛМК организовала пункты вакцинации рядом с работой и предоставляет всем привитым сотрудникам два дня отпуска после инъекции.
По информации одного из источников, доплаты посчитали избыточной мерой тогда, когда ситуация с заболеваемостью стабилизировалась и появились вакцины.
Таким образом, доплата до 100% оклада будет отменена для всех, кто не прошел вакцинацию. Претендовать на нее смогут только заболевшие работники в течение полугода с момента первой инъекции.
Напомним, что размер выплат по больничному листу зависит от трудового стажа работника. Если сотрудник работает менее полугода, то его средний заработок приравнивается к МРОТ (с учетом региональных коэффициентов) и из него уже высчитывается выплата за количество проведенных на больничном дней. Если стаж составляет от 6 месяцев до 5 лет, то пособие по нетрудоспособности высчитывается исходя из 60% от среднего заработка. При стаже от 5 до 8 лет - 80%. Если стаж работы превышает 8 лет, то сумма выплат составляет 100% от среднего заработка.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Значит тебя болванят анализами бесплатно. Радуйся
самый Глвный вопрос - а Откуда Частная компания знает сделал человек генный укол или нет?
за это надо в суд тащить, ето Незаконно.
Только для белых ,называется геноцид вроде
Правительству и ГД пора и сами выплаты по больничным отменить, тем, кто сознательно не желает вакцинироваться и поэтому не проявляет гражданской ответственности в борьбе с заразной и смертельно опасной болезнью. Это не тот случай когда большинство должно терпеть дурь возомнивших себя и свои права выше общественного блага. Как вещают с Капитолийского холма "чемпионы" по мировой демократии и свободе: - за свободу и права общечеловеков надо платить! Такой подход был бы справедливым.
статью то прочитал? Причем тут Трудовой Кодекс? Согласно ТК оплата должна быть такой (см. последний абзац статьи). Но НЛМК доплачивала по больничному до 100%. Но при этом появились такие работники НЛМК, которые не хотят вакцинироваться. Теперь эту доплату уберут и станут платить по больничному согласно ТК. Только и всего. И уже целый год НЛМК проводит бесплатные анализы на Ковид, а также бесплатно снабжает своих работников масками. Я сам на НЛМК работаю.