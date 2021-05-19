НЛМК отменяет доплаты по больничным для невакцинированных сотрудников

13:31 19.05.2021

С 1 июня текущего года сталелитейная группа НЛМК Владимира Лисина прекратит делать доплаты до уровня должностного оклада по больничным листам сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к компании источники. В самой НЛМК также подтвердили, что «доплата была введена в начале пандемии как мера экстренного реагирования». «В настоящее время необходимости в ней нет», - сказали РБК в НЛМК.

В настоящее время НЛМК организовала пункты вакцинации рядом с работой и предоставляет всем привитым сотрудникам два дня отпуска после инъекции.

По информации одного из источников, доплаты посчитали избыточной мерой тогда, когда ситуация с заболеваемостью стабилизировалась и появились вакцины.

Таким образом, доплата до 100% оклада будет отменена для всех, кто не прошел вакцинацию. Претендовать на нее смогут только заболевшие работники в течение полугода с момента первой инъекции.

Напомним, что размер выплат по больничному листу зависит от трудового стажа работника. Если сотрудник работает менее полугода, то его средний заработок приравнивается к МРОТ (с учетом региональных коэффициентов) и из него уже высчитывается выплата за количество проведенных на больничном дней. Если стаж составляет от 6 месяцев до 5 лет, то пособие по нетрудоспособности высчитывается исходя из 60% от среднего заработка. При стаже от 5 до 8 лет - 80%. Если стаж работы превышает 8 лет, то сумма выплат составляет 100% от среднего заработка.