Власти расширят запрет на выборы для причастных к терроризму и экстремизму
Власти намерены запретить лицам, причастным к деятельности экстремистских и террористических организаций, участвовать в выборах всех уровней.
Соответствующие поправки были внесены в данный законопроект ко второму чтению в Госдуме, отмечает РБК. Авторами поправок стали глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (оба из «Единной России»).
Напомним, что в первоначальном тексте законопроекта запрет на избрание для тех, кто был признан судом причастным к экстремистской или террористической деятельности, распространялся только на выборы в Государственную думу. Сейчас авторы поправки хотят расширить его на все выборные должности.
Кроме того, лишить права избираться может также и поддержка экстремистской организации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Фальсификацмя выборов - экстремизм, преследование честных людей - экстремизм. Ни одного едроса во власти!
Ну тогда голосовать будет не за кого. Не за представителей же власти голосовать, которые там откровенно засиделись, и не за их подхалимов.
Клишасы, Хинштейны, Боярские,... на коне
это Очердное Нарушение конституции рф.
создание париев по политическим и ообще любым критериям.
это все та же Левацкая система - создание "социально враждебных", врагов народа, деклассированных и прочих Мнение которые Игнорируется и им запрещается участие в жизни государства - только быть ограбленными и убитыми..
похоже совки идут на Второй Круг Ада..
одого раза им явно не хватило, "старушка была глупа"..
кстати, именно такая же систем создана и существует в сша.
там пожизненно лишены гражданских прав все кто имеет судимость например..
все это Г оттуда идет.
Понятно, что кремль надееся, а так оно и будет, что преступники проголосуют в пользу преступной власти, за ЕР.