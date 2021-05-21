Власти расширят запрет на выборы для причастных к терроризму и экстремизму

15:38 21.05.2021

Власти намерены запретить лицам, причастным к деятельности экстремистских и террористических организаций, участвовать в выборах всех уровней.

Соответствующие поправки были внесены в данный законопроект ко второму чтению в Госдуме, отмечает РБК. Авторами поправок стали глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (оба из «Единной России»).

Напомним, что в первоначальном тексте законопроекта запрет на избрание для тех, кто был признан судом причастным к экстремистской или террористической деятельности, распространялся только на выборы в Государственную думу. Сейчас авторы поправки хотят расширить его на все выборные должности.

Кроме того, лишить права избираться может также и поддержка экстремистской организации.