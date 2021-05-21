Власти расширят запрет на выборы для причастных к терроризму и экстремизму

Выборы в Государственную Думу

Власти намерены запретить лицам, причастным к деятельности экстремистских и террористических организаций, участвовать в выборах всех уровней.

Соответствующие поправки были внесены в данный законопроект ко второму чтению в Госдуме, отмечает РБК. Авторами поправок стали глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (оба из «Единной России»).

Напомним, что в первоначальном тексте законопроекта запрет на избрание для тех, кто был признан судом причастным к экстремистской или террористической деятельности, распространялся только на выборы в Государственную думу. Сейчас авторы поправки хотят расширить его на все выборные должности.

Кроме того, лишить права избираться может также и поддержка экстремистской организации.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.05.2021, 19:33
    Гость: юрр

    Фальсификацмя выборов - экстремизм, преследование честных людей - экстремизм. Ни одного едроса во власти!

  2. 21.05.2021, 19:32
    Гость: stalker

    Ну тогда голосовать будет не за кого. Не за представителей же власти голосовать, которые там откровенно засиделись, и не за их подхалимов.

  4. 21.05.2021, 17:57
    Гость: gvozd

    это Очердное Нарушение конституции рф.
    создание париев по политическим и ообще любым критериям.
    это все та же Левацкая система - создание "социально враждебных", врагов народа, деклассированных и прочих Мнение которые Игнорируется и им запрещается участие в жизни государства - только быть ограбленными и убитыми..
    похоже совки идут на Второй Круг Ада..
    одого раза им явно не хватило, "старушка была глупа"..
    кстати, именно такая же систем создана и существует в сша.
    там пожизненно лишены гражданских прав все кто имеет судимость например..
    все это Г оттуда идет.

  5. 21.05.2021, 17:48
    Гость: Евгений В

    Понятно, что кремль надееся, а так оно и будет, что преступники проголосуют в пользу преступной власти, за ЕР.

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