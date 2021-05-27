Названы главные «регионы-самогонщики» России

В России зафиксирован резкий рост производства нелегального алкоголя. Об этом сообщается в докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров, подготовленном аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова для президента РФ, пишет РИА Новости.

В документе отмечается, что лидерами по покупке самогонных аппоратов стали Липецкая, Воронежская, Тульская области, Хакасия, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Чукотка. 

Рост спроса на самогонные аппараты также зафиксирован в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тюменской областях, Камчатском, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях.

Отмечается, что в 2020 году поисковая система "Яндекс" зафиксировала 1,6 миллиона запросов на покупку самогонных аппаратов, что на треть выше показателя 2019 года. 

Это связывают с резким снижением количества магазинов с лицензией на розничную продажу алкоголя. "Из 160 тысяч сельских населенных пунктов 45% не имеют магазинов с лицензиями. Жители вынуждены потреблять самогон", - говорится в докладе. 

Чтобы легализировать алкогольный рынок, аппарат Титова предлогает запретить в России открытую продажу самогонных аппаратов. "Кустарно произведенный самогон зачастую выпускается для продажи, а не использования для личных нужд", - указывается в документе. 

При этом качество такой продукции никак не контролируется, а показатели вредных веществ многократно превышают норму. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.05.2021, 10:36
    Гость: что и требовалось...

    Народ не желает травиться разведённым технарём ,да ещё и за свои немалые деньги(себестоимость этой отравы вместе с бутылкой,в 3 раза ниже продажной),поэтому и готовят нормальный дистиллят,а не отраву-ректификат.И,не на продажу(иногда),а для праздников,для оплаты услуг по ремонту или на огороде в деревне- так было всегда.

  2. 27.05.2021, 10:30
    Гость: а вы еще поднимите цены

    и будет 99% алкоголя через самогонный аппарат.А жадное и дебильное жлобье пусть сосет лапу у пустой кассы магазина...

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