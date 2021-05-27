Собянин предложил создать в ресторанах зоны для привившихся от COVID-19

10:44 27.05.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в столичных ресторанах "зоны, свободные от коронавируса", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление градоначальника во время встречи с предпринимателями в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ.

По его словам, за время пандемии Москва потеряла половину туристов, в первую очередь - иностранцев, что стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли и общепита.

"Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся. Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть", — сказал мэр.

Правда, как подобные зоны должны выглядеть и работать, глава столицы не уточнил.

В свою очередь предприниматели предложили снизить контрольно-надзорную деятельность. В частности, при первом нарушении выписывать предупреждение и лишь затем, при повторных нарушениях - штрафовать.