Собянин предложил создать в ресторанах зоны для привившихся от COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в столичных ресторанах "зоны, свободные от коронавируса", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление градоначальника во время встречи с предпринимателями в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ.
По его словам, за время пандемии Москва потеряла половину туристов, в первую очередь - иностранцев, что стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли и общепита.
"Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся. Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть", — сказал мэр.
Правда, как подобные зоны должны выглядеть и работать, глава столицы не уточнил.
В свою очередь предприниматели предложили снизить контрольно-надзорную деятельность. В частности, при первом нарушении выписывать предупреждение и лишь затем, при повторных нарушениях - штрафовать.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мудрое решение. Полунищий народ из зоны за МКАДом это сильно простимулирует.
Совершенно согласен с московским оленеводом. Надо ещё на входе в метро всех сортировать и в разные вагоны сажать. И ещё надо принять закон, по которому на выборах вакцинированный будет иметь 2 или лучше 3 голоса, а невакцинированный - 0,5 голоса. Вот тогда даже я вакцинируюсь может быть.
Ничего нового: разделяй и властвуй.
Читаешь все эти "опусы" и диву даешься. Вроде бы все нормальные люди, а хрень пишут такую, что просто удивляться приходится такому разнообразию бесовской мысли. А ведь никому не в домек, что вские карантины придумали не сегодня, а 3,5 тысячи лет назад, и те, кто уважает Библию может прочесть следующее: "Иегова продолжил говорить с Моисеем и Ааро́ном и сказал: «Если у человека появится на коже сыпь, струп или пятно и это станет похоже на язву проказы, то его нужно привести к священнику Ааро́ну или к одному из его сыновей, священников. Священник осмотрит язву на коже. Если волосы на язве побелели и на вид язва кажется глубже кожи, то это — язва проказы. Священник осмотрит её и объявит человека нечистым. Если же пятно на его коже белое и на вид кажется не глубже кожи и волосы на нём не побелели, то священник изолирует больного на семь дней. На седьмой день священник осмотрит его, и если на вид язва остановилась, не распространилась по коже, то священник изолирует его ещё на семь дней. На седьмой день священник снова осмотрит его, и если язва стала бледнее и не распространилась по коже, то священник объявит его чистым...." Левит 13:1-9. так чему удивляться, что власти объявляют карантины и прочие изоляционные меры спустя тысячи лет после их изобретения. Хуже никому не будет если больных отделить от здоровых. И не надо вещать про белых и черных.
Так пусть те, кто отказывается от вакцинации или тянет время с её прохождением, не ставят себя в исключительное положение,американских негров в 20 веке. Никто не считает курильщиков вторым сортом граждан во всем мире. Однако места для этой категории упертых стараются обособлять от людей не страдающей этой вредной для здоровья привычкой.