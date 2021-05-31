«Почта России» может стать холдингом

«Почта России» планирует перейти к формату холдинга, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора компании Максима Акимова.

По его словам, подобная модель описана в стратегии «Почты России» на 2020-2030 годы, которая уже находится на рассмотрении совета директоров.

Как отмечает Акимов, подобную модель используют Deutsche Post DHL и Singapore Post. Смысл реформы — повысить эффективность управления, а «дочкам» напрямую привлекать, например, акционеров и финансирование, генерировать продукты, тестировать гипотезы и выводить на рынок. 

Предполагается, что у «Почты России» будет больше десяти «дочек». 

К подобным активам компания уже относятся существующие совместные предприятия с ВТБ — «Национальные логистические технологии» и «Почта Банк», а также разработчика цифровых сервисов «ПочтаТех». В ближайших планах — создание «дочки» для развития ретейла.

АО «Почта России» было создано в 2019 году в результате реорганизации одноименного федерального государственного унитарного предприятия. Сейчас компания на 100% принадлежит государству.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 31.05.2021, 09:09
    Гость: Шило

    Я понимаю, в современном мире, Почта вымирает! Все в в цифры, интеонет, им надо выживать и мннять формы доходов. Но мне их жалко! Ну наши ахФиктивные менеджеры ее загубят!!! Слава ЕР! Но можно востановить! Но, Слава Ер!

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