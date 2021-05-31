«Почта России» может стать холдингом
«Почта России» планирует перейти к формату холдинга, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора компании Максима Акимова.
По его словам, подобная модель описана в стратегии «Почты России» на 2020-2030 годы, которая уже находится на рассмотрении совета директоров.
Как отмечает Акимов, подобную модель используют Deutsche Post DHL и Singapore Post. Смысл реформы — повысить эффективность управления, а «дочкам» напрямую привлекать, например, акционеров и финансирование, генерировать продукты, тестировать гипотезы и выводить на рынок.
Предполагается, что у «Почты России» будет больше десяти «дочек».
К подобным активам компания уже относятся существующие совместные предприятия с ВТБ — «Национальные логистические технологии» и «Почта Банк», а также разработчика цифровых сервисов «ПочтаТех». В ближайших планах — создание «дочки» для развития ретейла.
АО «Почта России» было создано в 2019 году в результате реорганизации одноименного федерального государственного унитарного предприятия. Сейчас компания на 100% принадлежит государству.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Значит своими прямыми обязанностями почта заниматься уже больше не будет.
А когда же она ,..... (цензура), уже станет просто обычной нормальной ПОЧТОЙ !!!
Я понимаю, в современном мире, Почта вымирает! Все в в цифры, интеонет, им надо выживать и мннять формы доходов. Но мне их жалко! Ну наши ахФиктивные менеджеры ее загубят!!! Слава ЕР! Но можно востановить! Но, Слава Ер!
Ну, теперь стало быть, пошло, пропал калабуховский дом.