Минздрав разработал правила работы вытрезвителей

11:20 2.06.2021

Минздрав, Минтруд и МВД подготовили проект о правилах организации работы вытрезвителей, пишет "Парламентская газета".

Так, доставлять в вытрезвители будут людей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, которым не требуется госпитализация.

Там их обеспечат отдельным спальным местом, выдадут одежду и воду, а также проведут санобработку. При желании граждане смогут уйти из вытрезвителя. Также попавшим в вытрезвитель будет оказана социально-психологическая и социально-правовая помощь, содействие в трудоустройстве и первичная доврачебная медико-санитарная помощь.

Срок временного пребывания лиц в состоянии опьянения в таких спецорганизациях не будет превышать 24 часов. Однако предусматривается, что в случае наступления предельного срока в ночное время пребывание может быть продлено до утра.

Медицинские вытрезвители при органах внутренних дел были фактически ликвидированы в 2011 году. 29 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей.