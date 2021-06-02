Минздрав разработал правила работы вытрезвителей

Минздрав, Минтруд и МВД подготовили проект о правилах организации работы вытрезвителей, пишет "Парламентская газета".

Так, доставлять в вытрезвители будут людей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, которым не требуется госпитализация.

Там их обеспечат отдельным спальным местом, выдадут одежду и воду, а также проведут санобработку. При желании граждане смогут уйти из вытрезвителя. Также попавшим в вытрезвитель будет оказана социально-психологическая и социально-правовая помощь, содействие в трудоустройстве и первичная доврачебная медико-санитарная помощь.

Срок временного пребывания лиц в состоянии опьянения в таких спецорганизациях не будет превышать 24 часов. Однако предусматривается, что в случае наступления предельного срока в ночное время пребывание может быть продлено до утра.

Медицинские вытрезвители при органах внутренних дел были фактически ликвидированы в 2011 году. 29 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.06.2021, 14:26
    Гость: Гой еси!

    В СССР это было не совсем плохо. Многие живы остались потому что в вытрезвителе ночевали Но тогда и человечность какая-то была. Немного конечно той человечности было. Менты чаще охотились на прилично одетых и в охотничьем азарте забирали:
    а) на глазах у сопровождающего б) без вопросов способных передвигаться. Я сам попадал в это -привезли заставили 15 раз приседать, у меня получалось и на 9-ом приседании сзади пнули по пяткам вроде они не вместе. Конечно я упал. И ночевал у них. Грязных безработных алкашей знали в лицо и не забирали-навара нет и вонища.
    Сейчас порядки звериные, человечностью не пахнет . И расплачиваться посетители будут гораздо серьезней. Что стоит утром беспамятному ночевальщику сказать что он экстремизм проявлял? А в СССР такого не было-потому что,повторюсь, была чуть человечность. У меня товарищ менту погон оторвал-пинков щедро надавали но простили. Сейчас не простят-нравы не те.

  3. 02.06.2021, 13:35
    Гость: Юляка

    Уйти-не уйти...смешно...Надо как было - стрижка под НОЛЬ и 15 суток бетонных работ на стройке.Это для начала.ПЛЮС штраф и т.п.
    А нариков сразу на год принуд работ.Как минимум.Одурился на Зоне - еще 3 года,а кто ему продал - 5 лет.Это поганая публика,понимающая только дубинку.
    ХВАТИТ этой мразоте гулять по нашим улицам и дворам,гадить и пакостить всем нормальным людям !!!

Все комментарии (6)
Выбор читателей
«Казус Протасевича и истерика Европы. Посмотрим, кто у чьих ботфорт в конце концов согнет свои колени»
Террор «цивилизованного» Запада, или Необъявленная война против СССР
© KM.RU, Алексей Белкин
Русских начали убивать: таксисты-мигранты захватывают дорогу
«Граждане называют главной неудачей Владимира Путина деятельность по повышению уровня жизни граждан, роста зарплат и пенсий»
Избранное
«Били и девочек, и даже малышей»: как реабилитируют детей в приюте «Радуга»
Борьба за памятник на Лубянке: исторический смысл vs бессмыслица
«Кто одержал победу в 1991 году, сплясав на останках СССР? Демократы? Капиталисты? Западники? Либералы? Антикоммунисты? Нет – "крысы"».
Творческий гений И.К. Айвазовского
Секрет элегантности Тины Канделаки
Это не шутки: с 1 апреля грядут изменения в весеннем призыве
Госсовет: Путин готовит себе «запасной аэродром», вопреки Конституции?
Что делать, если муж решил жить отдельно
Сергей Черняховский. И вновь Дзержинский
Почему ребенок не слушается вас
Основы рационального питания