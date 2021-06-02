Минздрав разработал правила работы вытрезвителей
Минздрав, Минтруд и МВД подготовили проект о правилах организации работы вытрезвителей, пишет "Парламентская газета".
Так, доставлять в вытрезвители будут людей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, которым не требуется госпитализация.
Там их обеспечат отдельным спальным местом, выдадут одежду и воду, а также проведут санобработку. При желании граждане смогут уйти из вытрезвителя. Также попавшим в вытрезвитель будет оказана социально-психологическая и социально-правовая помощь, содействие в трудоустройстве и первичная доврачебная медико-санитарная помощь.
Срок временного пребывания лиц в состоянии опьянения в таких спецорганизациях не будет превышать 24 часов. Однако предусматривается, что в случае наступления предельного срока в ночное время пребывание может быть продлено до утра.
Медицинские вытрезвители при органах внутренних дел были фактически ликвидированы в 2011 году. 29 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
мы это уже проходили.
В СССР это было не совсем плохо. Многие живы остались потому что в вытрезвителе ночевали Но тогда и человечность какая-то была. Немного конечно той человечности было. Менты чаще охотились на прилично одетых и в охотничьем азарте забирали:
а) на глазах у сопровождающего б) без вопросов способных передвигаться. Я сам попадал в это -привезли заставили 15 раз приседать, у меня получалось и на 9-ом приседании сзади пнули по пяткам вроде они не вместе. Конечно я упал. И ночевал у них. Грязных безработных алкашей знали в лицо и не забирали-навара нет и вонища.
Сейчас порядки звериные, человечностью не пахнет . И расплачиваться посетители будут гораздо серьезней. Что стоит утром беспамятному ночевальщику сказать что он экстремизм проявлял? А в СССР такого не было-потому что,повторюсь, была чуть человечность. У меня товарищ менту погон оторвал-пинков щедро надавали но простили. Сейчас не простят-нравы не те.
Уйти-не уйти...смешно...Надо как было - стрижка под НОЛЬ и 15 суток бетонных работ на стройке.Это для начала.ПЛЮС штраф и т.п.
А нариков сразу на год принуд работ.Как минимум.Одурился на Зоне - еще 3 года,а кто ему продал - 5 лет.Это поганая публика,понимающая только дубинку.
ХВАТИТ этой мразоте гулять по нашим улицам и дворам,гадить и пакостить всем нормальным людям !!!
гулаг, не хватает химии и психушек.
одна кормушка для гоблинов.