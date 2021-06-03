Мигрантов обязали знать русский язык и историю

Гастарбайтеры © KM.RU, Алексей Белкин

Правительство утвердило требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ российского законодательства для иностранных рабочих. 

Так, мигранты должны свободно говорить на социально-бытовые и некоторые профессиональные темы. В частности, это касается приема на работу, консультаций в больнице и обращения в полицию. Также их обязали уметь заполнять необходимые документы и заявления, пишет РИА Новости.

При сдаче экзамена по истории России у соискателей из-за рубежа проверяют знание ключевых событий, названий крупнейших городов и главных государственных праздников. Кроме того, им следует ознакомиться со своими основными правами, свободами и обязанностями при пребывании на территории страны.

Эти требования, за некоторым исключением, касаются и тех, кто планирует только временно жить в России.

Ранее МВД потребовало от нелегальных мигрантов из стран СНГ покинуть территорию Российской Федерации до 15 июня 2021 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.06.2021, 23:25
    Гость: ONE

    африканский слон тебе брат!
    ну,может тамбовский волк...
    а жилье ты и так им строишь-или уступаешь-за деньги...

  2. 03.06.2021, 23:22
    Гость: буратино

    Кроме языка и истории перед въездом им необходимо купировать хвост и стерилизовать.

  3. 03.06.2021, 22:28
    Гость: русский душанбинец

    Это называется из пустого в порожнее. Принимать в Россию надо только тех кто могут и хотят стать русскими. А правительству нужно думать о повышении уровня жизни в России а не о мигрантах.

  5. 03.06.2021, 22:07
    Гость: Интегрироваться мигранты из СНГ не смогут без своего жилья.

    Братан! Тебя в младенчестве головкой вниз на пол не роняли?
    Щаз мы всё бросим и начнём джамшудов жильём обеспечивать.
    Совсем с ума сошёл?

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