Мигрантов обязали знать русский язык и историю
Правительство утвердило требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ российского законодательства для иностранных рабочих.
Так, мигранты должны свободно говорить на социально-бытовые и некоторые профессиональные темы. В частности, это касается приема на работу, консультаций в больнице и обращения в полицию. Также их обязали уметь заполнять необходимые документы и заявления, пишет РИА Новости.
При сдаче экзамена по истории России у соискателей из-за рубежа проверяют знание ключевых событий, названий крупнейших городов и главных государственных праздников. Кроме того, им следует ознакомиться со своими основными правами, свободами и обязанностями при пребывании на территории страны.
Эти требования, за некоторым исключением, касаются и тех, кто планирует только временно жить в России.
Ранее МВД потребовало от нелегальных мигрантов из стран СНГ покинуть территорию Российской Федерации до 15 июня 2021 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
африканский слон тебе брат!
ну,может тамбовский волк...
а жилье ты и так им строишь-или уступаешь-за деньги...
Кроме языка и истории перед въездом им необходимо купировать хвост и стерилизовать.
Это называется из пустого в порожнее. Принимать в Россию надо только тех кто могут и хотят стать русскими. А правительству нужно думать о повышении уровня жизни в России а не о мигрантах.
жуткие "трудяги" вкалывают в поте лица.
Братан! Тебя в младенчестве головкой вниз на пол не роняли?
Щаз мы всё бросим и начнём джамшудов жильём обеспечивать.
Совсем с ума сошёл?