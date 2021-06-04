Путин о своих словах 1996 года: «Это я сказал?»

Модератор пленарной сессии ПМЭФ-2021 напомнил президенту его же слова 1996 года, когда Путин говорил об опасности «наведения порядка жесткой рукой, которая, в итоге, может начать душить».

«Это я сказал? – спросил Путин. - Я этого не чувствую. Вопросы, связанные с правоохранительной сферой, действительно актуальны. Органы должны оберегать интересы государства и общества, но предприниматели тоже граждане, они занимаются очень важным делом. Мы должны следить за тем, что происходит. Поэтому создан институт омбудсмена по бизнесу. Но и само по себе качество предпринимателя никому не дает права нарушать закон. Мы должны совершенствовать свою правовую систему. Что касается тюремного населения – оно в последние годы в два раза сократилось», - сказал президент.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.06.2021, 00:56
    Гость: Андрей Хабаровский

    Склероз и маразм давно поселились в кремлёвских кабинетах и бункерах.На очереди Паркинсон и Альцгеймер.Ждём-с.

  2. 05.06.2021, 00:18
    Гость: Хватал бы жуликов, не церемонясь с ними, -

    Никто "диктатора" не проклинал бы имя!
    Царьку же воровство милее крышевать,
    А правду "сталинской" рукою прессовать!

  3. 04.06.2021, 23:04
    Гость: Бобер

    Ну так старый карлик уже паркинсоном страдает, какие уж воспоминания 25-летней давности, он скоро с лестниц падать начнет как его американский коллега.

  4. 04.06.2021, 22:47
    Гость: ABCD

    «Это я сказал?»
    Охотно верю. Он «забыл» об абсолютно всех своих обещаниях.
    О некоторых «обещаниях» красноречиво высказался Песков, как о обещании не подписывать пенсионную реформу - «Конечно, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения уровня развития экономики, изменения в международной конъюнктуре.. Произошли изменения в продолжительности жизни, прошло немало времени, в мире многое изменилось, необходимо пересмотреть устаревшие приоритеты. Здесь важно, что это было сказано 13 лет назад...» В общем я лично понял как «потерявший свежесть Гегемон»
    В общем всё просто. У слов президента оказывается есть срок годности, типа юридического «срока давности». И можно делать вид, что «Это я сказал?»
    Мне у него бросается в глаза одна деталь. Он НЕ выполнил никакие свои обещания народу, не делать, что либо плохое для народа. Но сделал всё то, что обещал НЕ делать! Парадокс однако. Хотя спустя 20 лет очень просто объяснимый, одним «непарламентским» словом.

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© KM.RU, Алексей Белкин
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