Путин о своих словах 1996 года: «Это я сказал?»

18:53 4.06.2021

Модератор пленарной сессии ПМЭФ-2021 напомнил президенту его же слова 1996 года, когда Путин говорил об опасности «наведения порядка жесткой рукой, которая, в итоге, может начать душить».

«Это я сказал? – спросил Путин. - Я этого не чувствую. Вопросы, связанные с правоохранительной сферой, действительно актуальны. Органы должны оберегать интересы государства и общества, но предприниматели тоже граждане, они занимаются очень важным делом. Мы должны следить за тем, что происходит. Поэтому создан институт омбудсмена по бизнесу. Но и само по себе качество предпринимателя никому не дает права нарушать закон. Мы должны совершенствовать свою правовую систему. Что касается тюремного населения – оно в последние годы в два раза сократилось», - сказал президент.