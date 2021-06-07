Жириновский призвал ограничить количество детей в семьях

15:05 7.06.2021

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал человечество стремиться к сокращению рождаемости.

"Надо стремиться к тому, чтобы в семье был всего один ребенок, тогда рост населения на планете остановится: нас будет не 7 миллиардов, а 6-5-4-3-2-1", - написал он в своем Telegram-канале, комментируя новость о том, что власти Китая разрешили семьям иметь 3 детей.

По мнению Жириновского, руководство Китая и других стран должно исходить из интересов женщин, а не только одной экономики. "А китайское руководство говорит: "Давайте рожайте!" То есть хочет превратить китайскую женщину в производителя "человекоединиц", - добавил депутат.

"Если Китай и другие страны с огромным населением продолжат политику стимулирования рождаемости, то в середине века на планете будет десять миллиардов человек, и что мы будем с ними делать? Где взять для всех воду, еду, жилье, сырье для производства товаров?", - отмечает политик, добавляя, что увеличение численности людей приведет к увеличению вредных выбросов, войнам, голоду и другим бедствиям.

"Мы не хотим такого будущего для человечества", — заключил Жириновский.