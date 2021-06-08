Выпускница академии Генштаба станет замом Рогозина по стройке

Татьяна Андреева-Янская

34-летняя Татьяна Андреева-Янская станет новым заместителем генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по строительству. На данном посту она сменит бывшего вице-мэра Москвы Юрия Росляка.

Об этом сообщает РБК со ссылкой близкие к «Роскосмосу» источники.

Кандидатура Андреевой-Янской должна быть одобрена 9 июня на набсовете госкорпорации. В настоящее время она занимает должность исполнительного директора «Роскосмоса» по капстроительству и техническому перевооружению отрасли.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Юрий Росляк, который отвечал в том числе за строительство космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности. При этом в пресс-службе Роскосмоса уточнили, что Росляк еще в мае перешел на работу в Центр им. М. В. Хруничева (занимает должность заместителя генерального директора по капитальному строительству).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.06.2021, 02:38
    Гость: SIC!

    и хорошо. а то одного вора меняют на другого. может быстрей их там всех выведет на чистую воду.

  3. 09.06.2021, 01:27
    Гость: Глюк

    Никогда прежде даже не догадывался, что в академии генштаба готовят строителей. Поистине, чудны дела твои, владыка от реформ.

  5. 08.06.2021, 23:01
    Гость: НАрмальный пацан

    Давно неинтересно. Даже, как сам Рогозин там оказался. Всё очень ясно.

Все комментарии (20)
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