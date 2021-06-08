Выпускница академии Генштаба станет замом Рогозина по стройке
34-летняя Татьяна Андреева-Янская станет новым заместителем генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по строительству. На данном посту она сменит бывшего вице-мэра Москвы Юрия Росляка.
Об этом сообщает РБК со ссылкой близкие к «Роскосмосу» источники.
Кандидатура Андреевой-Янской должна быть одобрена 9 июня на набсовете госкорпорации. В настоящее время она занимает должность исполнительного директора «Роскосмоса» по капстроительству и техническому перевооружению отрасли.
Напомним, ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Юрий Росляк, который отвечал в том числе за строительство космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности. При этом в пресс-службе Роскосмоса уточнили, что Росляк еще в мае перешел на работу в Центр им. М. В. Хруничева (занимает должность заместителя генерального директора по капитальному строительству).
Комментарии читателей Оставить комментарий
и хорошо. а то одного вора меняют на другого. может быстрей их там всех выведет на чистую воду.
академии Генштаба" - это уже извращение.
Никогда прежде даже не догадывался, что в академии генштаба готовят строителей. Поистине, чудны дела твои, владыка от реформ.
Эльвиру Сахипзадовну сильно напоминает.
Часом, не родственница?
Давно неинтересно. Даже, как сам Рогозин там оказался. Всё очень ясно.