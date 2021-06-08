Выпускница академии Генштаба станет замом Рогозина по стройке

19:49 8.06.2021

34-летняя Татьяна Андреева-Янская станет новым заместителем генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по строительству. На данном посту она сменит бывшего вице-мэра Москвы Юрия Росляка.

Об этом сообщает РБК со ссылкой близкие к «Роскосмосу» источники.

Кандидатура Андреевой-Янской должна быть одобрена 9 июня на набсовете госкорпорации. В настоящее время она занимает должность исполнительного директора «Роскосмоса» по капстроительству и техническому перевооружению отрасли.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Юрий Росляк, который отвечал в том числе за строительство космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности. При этом в пресс-службе Роскосмоса уточнили, что Росляк еще в мае перешел на работу в Центр им. М. В. Хруничева (занимает должность заместителя генерального директора по капитальному строительству).