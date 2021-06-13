В Москве запускают дополнительную программу стимулирования вакцинации

Вакцинация

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте программы стимулирования вакцинации от коронавируса для граждан старше 18 лет. 

"С 14 июня по 11 июля 2021 г. граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 млн рублей. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24»", - написал столичный градоначаьник на своем сайте.

Спонсорами этой акции стали Сбер, «Лукойл», «Мегафон», «Роснефть», РЖД, «Северсталь», ВТБ и другие компании.

В Москве уже действует программа поощрения вакцинации - жители столицы старше 60 лет получают за это одну тысячу рублей.

Накануне Сергей Собянин подписал указ об установлении в городе нерабочих дней с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. До 20 июня в московских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. В ТЦ не будут работать фуд-корты и детские игровые комнаты.

Кроме того, Собянин рекомендовал работодателям с 13 июня перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19.

Некоторые московские вузы уже объявили о переходе на дистанционный формат летней сессии у студентов. Отменен общегородской выпускной вечер в парке Горького. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.06.2021, 20:58
    Гость: Откуда такая злоба к российской власти на ветке?

    Действительно, откуда столько озлобленных подтиранием обещания "пока я президент повышения пенсионного возраста не будет"?

  2. 13.06.2021, 20:54
    Гость: Может это не российская власть, а оккупационная?

    Колониальная. "Бремя белого человека"

  3. 13.06.2021, 20:01
    Гость: demos

    Дружище, а это точно российская власть? Что она сделала для нас россиян, пенсионный возраст подняла, зарплаты как у рабов, опыты медицинские на людях, повышение цен на всё и вся. Может это не российская власть, а оккупационная?

  5. 13.06.2021, 19:21
    Гость: Дашь на дашь

    Надо не ждать милостыню, а требовать за укол повышения пенсий, зарплат, пособий, МРОТ и отречения от власти жуликов.

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