В Москве запускают дополнительную программу стимулирования вакцинации

12:42 13.06.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте программы стимулирования вакцинации от коронавируса для граждан старше 18 лет.

"С 14 июня по 11 июля 2021 г. граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 млн рублей. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24»", - написал столичный градоначаьник на своем сайте.

Спонсорами этой акции стали Сбер, «Лукойл», «Мегафон», «Роснефть», РЖД, «Северсталь», ВТБ и другие компании.

В Москве уже действует программа поощрения вакцинации - жители столицы старше 60 лет получают за это одну тысячу рублей.

Накануне Сергей Собянин подписал указ об установлении в городе нерабочих дней с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. До 20 июня в московских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. В ТЦ не будут работать фуд-корты и детские игровые комнаты.

Кроме того, Собянин рекомендовал работодателям с 13 июня перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19.

Некоторые московские вузы уже объявили о переходе на дистанционный формат летней сессии у студентов. Отменен общегородской выпускной вечер в парке Горького.